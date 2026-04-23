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La Guardia Civil lo confirma: este problema común en primavera al volante puede hacer perder el control a los conductores tinerfeños

Loas agentes advierte sobre los efectos de los medicamentos en los conductores alérgicos

Así puede perjudicarte la alergia al conducir

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Helena Ros

Helena Ros

Durante la primavera el polen es uno de los peores a aliados de los alérgicos. Esto se convierte en un problema habitual para miles de conductores, que ven sus desplazamientos impedidos por los síntomas que la alergia provoca en ellos, además de que muchos conductores desconocen los riesgos que estos suponen al volante.

La Guardia Civil ha lanzado un aviso a través de sus redes sociales sobre los problemas a los que se enfrentan los conductores al tomar antihistamínicos por la alergia. "Un simple estornudo a 100 km/h puede hacerte recorrer varios metros sin visión", aseguran.

Los estornudos son uno de los síntomas más peligrosos

Uno de los mayores peligros son los estornudos porque aunque parezcan inofensivos, implican que el conductor cierre los ojos durante unos segundos. Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerdan que estornudar durante cinco segundo a 90 km/h equivale a recorrer más de 125 metros sin prestar atención a la carretera.

No obstante, la alergia no afecta a todas las personas igual, pero hay síntomas comunes que pueden poner en riesgo tanto la seguridad del conductor como la del resto de usuarios de la vía. Los estornudos constantes, el picor de ojos, la tos y las falta de atención son síntomas que pueden provocar distracciones al volante y reducir la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto.

Consejos para conducir con alergia

Desde RACE recomiendan tomar una serie de medidas para reducir los riesgos:

  • Evitar circular con las ventanillas abiertas
  • Utilizar el aire acondicionado para filtrar el aire
  • Mantener limpio el interior del vehículo
  • Revisar y cambiar los filtros del coche
  • Evitar conducir durante el amanecer o atardecer, ya que son las horas en las que más se concentra el polen

Cuidado con los medicamentos

Algunos antihistamínicos puede provocar somnolencia, mareos o visión borrosa. Por ello, los expertos recomienda no automedicarse y consultar siempre con un profesional antes de conducir sin conocer los efectos que un medicamento puede provocar en cada conductor.

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Desde la DGT insisten en que cuando los síntomas sean más intensos la clave es evitar conducir, ya que la combinación de los efectos de los medicamentos con los síntomas puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente de tráfico.

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