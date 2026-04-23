Festivales en Puerto de la Cruz en 2026: guía para disfrutar de la cultura y no perderte ningún acto

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha presentado el calendario de festivales culturales para 2026, una programación que se despliega a partir de mayo y que consolida a la ciudad como un sistema cultural vivo, donde la creación artística, la participación ciudadana y el territorio se conectan de manera coherente y sostenida.

Esta planificación no responde a una lógica de acumulación de eventos, sino a una estrategia que entiende los festivales como herramientas de acceso a la cultura, espacios de encuentro y dispositivos de generación de conocimiento. En este sentido, el calendario configura un recorrido que abarca múltiples lenguajes —música, artes escénicas, cine, literatura o creación contemporánea— y que garantiza el ejercicio de los derechos culturales desde la diversidad, la accesibilidad y la participación.

En palabras del alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, “este calendario refleja una manera de entender la cultura como parte activa del presente y del futuro de la ciudad. No hablamos de una suma de eventos aislados, sino de una programación que proyecta identidad, genera valor para Puerto de la Cruz y refuerza su papel como lugar de encuentro para la ciudadanía y para quienes nos visitan”.

Artes escénicas en el espacio público

El mes de mayo concentra uno de los momentos más intensos del calendario con propuestas que sitúan el espacio público en el centro de la experiencia cultural, activando el territorio como lugar de encuentro.

El Festival Internacional de Arte en la calle MUECA (7 al 10 de mayo) despliega en el espacio público una programación de artes escénicas que reúne circo, teatro, danza y música, propiciando el encuentro entre creación contemporánea y ciudadanía.

A continuación, Constelación Escénica (19 al 22 de mayo) aporta una mirada inclusiva a las artes escénicas, visibilizando la creatividad de artistas con diversidad funcional y generando espacios de igualdad y expresión.

En junio, Veranos del Taoro (18 al 20 de junio) traslada la experiencia escénica al entorno natural del Parque Taoro, configurando una propuesta cultural que sitúa en Puerto de la Cruz a artistas de los principales circuitos escénicos nacionales e internacionales.

Música y diversidad sonora: del patrimonio a la creación contemporánea

La música continúa siendo un eje central a lo largo del año con propuestas que exploran distintos géneros y formatos.

El calendario arranca con Up&Down (14 al 18 de mayo), un festival que propone una programación en torno al jazz y las músicas del mundo vinculada al patrimonio del espacio en el que se desarrolla, generando una experiencia cultural que conecta música y lugar.

El verano trae el Festival Internacional Canarias Jazz & Más (23, 24 y 25 de julio), una de las citas musicales más consolidadas y reconocidas del archipiélago, con una trayectoria que lo sitúa entre los festivales de jazz de referencia en España.

En septiembre, Phe Festival (4 y 5 de septiembre) se consolida como una cita de referencia en el ámbito de la música actual, la creatividad urbana y las nuevas tendencias culturales, conectando la ciudad con escenas creativas emergentes.

Por otra parte, en octubre, Puerto de la Cruz se suma a una celebración compartida en distintas ciudades con el Día Internacional de la Música (2 y 3 de octubre), reforzando el vínculo del municipio con la agenda cultural exterior.

El recorrido culmina en otoño con propuestas especializadas como Ritmos Handmade (12 al 15 de noviembre), que sitúa la percusión como lenguaje universal a través de conciertos, masterclass y talleres formativos que fomentan la excelencia musical y la transferencia de conocimiento.

Completan este recorrido el Puerto de la Cruz Bach Festival (noviembre y diciembre), centrado en la música clásica y coral y concebido como una propuesta que combina conciertos, formación, exposiciones y actividades divulgativas, acercando al público la obra del compositor y el contexto histórico de su tiempo. En distintas fechas del año, el Festival de Música Antigua y Barroca promueve la difusión de la música medieval y renacentista, acercando este patrimonio sonoro a la ciudadanía.

Cine, pensamiento y nuevas narrativas

El calendario también incorpora espacios para la reflexión, el pensamiento crítico y la narración contemporánea.

En septiembre, DoCanarias – International Film Festival (7 al 13 de septiembre) sitúa el cine documental como herramienta para explorar realidades sociales y generar debate colectivo, conectando al público con historias de alcance global.

En octubre, el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras Periplo (19 al 25 de octubre) convierte la ciudad en un espacio de intercambio en torno a la literatura y el conocimiento de las realidades del mundo, integrando actividades divulgativas, artísticas y formativas.

Una edición anterior del Festival Periplo. / E. D.

Finalmente, en noviembre, DLIBRO (17 al 21 de noviembre) se centra en los procesos que hacen posible el libro, generando un espacio de encuentro entre profesionales del sector y público lector, y visibilizando los oficios vinculados a la industria editorial.

La concejala de Cultura, Desiré Díaz, subraya que “una de las fortalezas de este calendario es su capacidad para desplegarse en diálogo con la ciudad. Buena parte de la programación encuentra en el espacio público un lugar natural para el encuentro, acercando la cultura a la vida cotidiana y permitiendo que festivales muy distintos entre sí construyan una experiencia cultural diversa, cercana y conectada”.

Un sistema cultural interconectado y con visión de largo plazo

El calendario de festivales 2026 propone una perspectiva en la que cada proyecto, desde su singularidad, aporta sentido a una estructura articulada que favorece la relación entre agentes culturales, el conocimiento compartido y la construcción de un relato comunitario. Esta complementariedad permite atender las necesidades e inquietudes de distintos públicos, al tiempo que ayuda a narrar la identidad cultural de la ciudad y su proyección exterior con un discurso contemporáneo. Es un engranaje que respeta el carácter histórico de Puerto de la Cruz como lugar de intercambio, donde la cultura se concibe como una relación que aporta valor y facilita el equilibrio entre un territorio, quien lo habita y quienes lo visitan.

La programación anual, que en otros lugares suele circunscribirse a espacios cerrados concebidos como contenedores culturales y en los que la relación con el territorio resulta más limitada, encuentra en Puerto de la Cruz una formulación singular. Aquí, buena parte de la actividad se despliega en diálogo con el espacio público, incorporando calles, plazas y entornos abiertos como parte activa de la experiencia cultural. Esta condición no solo amplía el acceso y la visibilidad de la actividad cultural, sino que refuerza su capacidad para generar encuentro, mediación y una relación cotidiana más estrecha con la ciudad.

En este marco, el área de Cultura actúa como el eje estratégico y coordinador fundamental, articulando y dotando de coherencia al sistema cultural y, en concreto, al repertorio de festivales culturales. Su labor trasciende la gestión administrativa para convertirse en un socio que garantiza los derechos culturales y facilita la transferencia de conocimiento, asegurando que la cultura se plantee como un proceso estable, creativo, participativo y de largo plazo.

Con esta programación, Puerto de la Cruz reafirma su compromiso con una cultura que no solo se consume, sino que se habita, se comparte y se construye colectivamente, generando cohesión social, valor añadido para la ciudad y experiencias auténticas.