Especialistas de referencia internacional se reúnen en Tenerife para abordar los avances en cáncer ginecológico.

El Hotel Taburiente acoge una reunión multidisciplinar de alto nivel centrada en el abordaje del cáncer de endometrio y el cáncer de ovario, dos de las patologías más relevantes dentro de la oncología ginecológica.

El encuentro, organizado por equipos clínicos de referencia en Canarias —el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Insular de Las Palmas— y con la colaboración de la compañía farmacéutica GSK, reunirá a especialistas de distintas áreas implicadas en el manejo de estas enfermedades —oncología médica, oncología radioterápica, cirugía, ginecología y radiología— con el objetivo de compartir conocimiento, actualizar estrategias terapéuticas y seguir avanzando en una atención oncológica de excelencia en Canarias.

La organización científica del encuentro está liderada por profesionales de referencia en el ámbito oncológico del archipiélago:

La Dra. Mariam Soriano, del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

La Dra. Juana Orama, del Hospital Universitario de Canarias

El Dr. Avinash Ramchandani, del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria.

La jornada contará además con la participación de dos referentes internacionales en cáncer ginecológico:

Antonio González Martín, oncólogo médico de la Clínica Universidad de Navarra, reconocido por su liderazgo en investigación y tratamiento del cáncer ginecológico a nivel internacional.

Luis Chiva, Diector del departamento de ginecologia y obstetricia de la Clinica Universitaria de Navarra, uno de los principales expertos en cirugía ginecologica a nivel mundial.

Durante la reunión se abordarán los avances más recientes en el tratamiento del cáncer de ovario y del cáncer de endometrio, incluyendo nuevas estrategias terapéuticas, la integración de la cirugía con tratamientos sistémicos y el papel creciente de la medicina personalizada.

En este contexto, los especialistas en oncología médica desempeñan un papel clave en la selección de las mejores opciones terapéuticas disponibles, con un enfoque individualizado que busca mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de las pacientes.

Noticias relacionadas

Este tipo de encuentros resulta especialmente relevante para el entorno sanitario canario, ya que favorece la actualización continua de los profesionales y facilita la incorporación de los últimos avances científicos a la práctica clínica diaria, contribuyendo a ofrecer a las pacientes un acceso más equitativo a tratamientos innovadores y a una atención oncológica de alta calidad.