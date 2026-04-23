Comienza el asfaltado de calles que la lluvia terminó de destrozar

El deterioro que existía previamente y el efecto de las lluvias de los últimos meses han dejado notables desperfectos en las calles de La Laguna. Vías como Tabares Bartlet, La Trinidad o la carretera general del Norte entre San Benito y la Cruz Chica presentan unos daños que sorprenden. Ahora, el Ayuntamiento ha emprendido algunos asfaltados que tratan de mejorar el pavimento viario.

En los últimos días se han mejorado un tramo de Concepción Salazar, cerca del parque de La Vega, y otro de San Antonio, en la zona de La Concepción. Sobre todo el segundo se encontraba muy daño y con hundimientos en sus laterales. El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Chinea, explicó que se ha procedido al levantamiento de la antigua capa de rodadura de las vías afectadas, al fresado del material extraído y a la aplicación de un pavimento con mejores condiciones.

Chinea añade que también se ha aprovechado para revisar y mejorar otras infraestructuras como sistemas de alcantarillado, aceras, bolardos de protección... El representante municipal indica que, además, se está actuando en el perímetro de la plaza del Cristo, en la que se están creando bandas de rodadura de asfalto entre los adoquines.

La Trinidad, Herradores y Barcelona están incluidas en el plan de obras

«Cobran especial relevancia las actuaciones de San Antonio y El Cristo, ya que suponen dos vías de entrada y salida al casco histórico de la ciudad, por lo que soportan una gran carga de vehículos a diario, tanto de población residente como de transportistas de mercancías y visitantes que se acercan a distintos puntos de la zona centro», expresa el edil lagunero.

En relación a la obra del Cristo, Ángel Chinea apunta que el objetivo de esta medida es disminuir el impacto acústico que se generaba por el paso de los vehículos sobre los adoquines. Agrega que se habían registrado algunas quejas por caídas de peatones en este punto del municipio, a consecuencia del tipo de calzada que se había instalado anteriormente, y que se están realizando otras obras complementarias en la plaza del Cristo, como la eliminación de los elementos de piedra que delimitaban este espacio público y que también habían condicionado la seguridad de los viandantes.

Sobre actuaciones futuras, manifiesta que se han iniciado las labores de mejora de la calle Nava y Grimón y, próximamente, se realizarán actuaciones similares en Herradores, la avenida de La Trinidad y la calle Barcelona. «Todos estos avances y la mejora general de la zona del casco histórico han sido posible gracias a la contratación de una cuadrilla exclusiva que se dedica a esta zona», detalla.