Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeNatalidad en CanariasSilo de grano de Santa Cruz de TenerifeCalle La Tolerancia de Santa CruzVisita del papa León XIVCD TenerifePrograma de las Fiestas de Mayo
instagramlinkedin

La Aemet prevé lluvias persistentes en el norte de Tenerife este jueves

Los termómetros oscilarán entre los 17 y 21 grados

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 23 de abril, una jornada marcada por las lluvias en el norte de la isla de Tenerife.

En concreto, pronostica que los cielos estarán nubosos en general, salvo en el Teide, donde que estarán despejados. Al final del día tenderá a haber intervalos nubosos. En el norte y vertiente este se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas que podrán ser persistentes. En el resto de zonas no se descarta alguna lluvia ocasional débil.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero descenso en la vertiente sur y cumbres centrales, especialmente en las máximas. En concreto, se situarán entre los 17 y 21 grados.

Viento flojo de componente norte, que aumentará a moderado por la tarde. En cumbres centrales, moderado de componente oeste.

Previsión general

En cuanto a la previsión meteorología para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que en Lanzarote y Fuerteventura habrá un predominio de cielos poco nubosos con intervalos nubosos de madrugada y en horas centrales.

En el resto de islas, se esperan cielos nubosos, con precipitaciones de débiles a moderadas, que podrían ser localmente persistentes principalmente en las islas centrales y en vertientes norte y este.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas serán igual que en Tenerife, con ligeros descensos y el viento entre flojo y moderado de componente norte.

TEMAS

  1. La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
  2. La visita del papa León XIV a Tenerife el 12 de junio obliga a cerrar la autopista del Norte en horas puntas
  3. Llega a Santa Cruz de Tenerife desde China el primer muelle flotante de Canarias para reparar grandes barcos fuera del agua
  4. El plan de reforma de la avenida de La Trinidad, en La Laguna, se retrasa por el carácter privado de sus soportales
  5. La Aemet advierte: lluvias moderadas y temperaturas en descenso este miércoles en Tenerife
  6. Iker Casillas se deja ver en Tenerife con una visita a un conocido guachinche de La Orotava
  7. La Justicia tumba el recurso del Cabildo y confirma la caducidad ambiental del Circuito del Motor de Tenerife
  8. El Puerto de Santa Cruz de Tenerife se queda solo: el Ministerio de Cultura avala salvar el silo por sus valores de 'gran relevancia

La Aemet prevé lluvias persistentes en el norte de Tenerife este jueves

La Aemet prevé lluvias persistentes en el norte de Tenerife este jueves

Comienza el asfaltado de calles que la lluvia terminó de destrozar

Supernova se consolida como punto de encuentro empresarial en Tenerife y supera los 1.000 inscritos en su tercera edición

Supernova se consolida como punto de encuentro empresarial en Tenerife y supera los 1.000 inscritos en su tercera edición

La Paz, en Puerto de la Cruz, se siente ninguneada en los últimos tres años

La Paz, en Puerto de la Cruz, se siente ninguneada en los últimos tres años

Festival de Jazz de Arona 2026: fecha, artistas y ubicación

Festival de Jazz de Arona 2026: fecha, artistas y ubicación

La Aemet avisa de lluvias persistentes en Tenerife este jueves: cielos nubosos y ligero descenso de temperaturas

La Aemet avisa de lluvias persistentes en Tenerife este jueves: cielos nubosos y ligero descenso de temperaturas

El automovilismo de Tenerife clama por el Circuito del Motor: "Se están matando pilotos por no tener una instalación"

El automovilismo de Tenerife clama por el Circuito del Motor: "Se están matando pilotos por no tener una instalación"

Ni Ribera del Duero ni Rioja: estos son los vinos de Tenerife que conquistaron el Certamen Internacional de Vinos y Espirituosos (Cinve)

Ni Ribera del Duero ni Rioja: estos son los vinos de Tenerife que conquistaron el Certamen Internacional de Vinos y Espirituosos (Cinve)
Tracking Pixel Contents