La Aemet prevé lluvias persistentes en el norte de Tenerife este jueves
Los termómetros oscilarán entre los 17 y 21 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 23 de abril, una jornada marcada por las lluvias en el norte de la isla de Tenerife.
En concreto, pronostica que los cielos estarán nubosos en general, salvo en el Teide, donde que estarán despejados. Al final del día tenderá a haber intervalos nubosos. En el norte y vertiente este se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas que podrán ser persistentes. En el resto de zonas no se descarta alguna lluvia ocasional débil.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero descenso en la vertiente sur y cumbres centrales, especialmente en las máximas. En concreto, se situarán entre los 17 y 21 grados.
Viento flojo de componente norte, que aumentará a moderado por la tarde. En cumbres centrales, moderado de componente oeste.
Previsión general
En cuanto a la previsión meteorología para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que en Lanzarote y Fuerteventura habrá un predominio de cielos poco nubosos con intervalos nubosos de madrugada y en horas centrales.
En el resto de islas, se esperan cielos nubosos, con precipitaciones de débiles a moderadas, que podrían ser localmente persistentes principalmente en las islas centrales y en vertientes norte y este.
Las temperaturas serán igual que en Tenerife, con ligeros descensos y el viento entre flojo y moderado de componente norte.
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