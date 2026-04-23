La Aemet avisa: las temperaturas vuelven a subir este viernes en Tenerife, pero seguirá la lluvia

Tras varios días con las temperaturas sufriendo ligeros descensos en Tenerife, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un cambio: las máximas comenzarán a subir este viernes, 24 de abril, aunque seguirá lloviendo en algunos puntos.

En concreto, la previsión del tiempo para la isla indica que en altas cumbres estará poco nuboso con intervalos de nubes altas a partir de la tarde, mientras que en el resto habrá intervalos nubosos, con predominio del poco nuboso en el norte en horas centrales y en el resto de zonas a primeras horas.

No se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del norte y este a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas estarán en ascenso, una subida que será ligera en costas y moderada en medianías y cumbres.

Viento flojo a moderado del norte y nordeste, que aumentará a moderado por la tarde, con intervalos de fuerte al sur de la dorsal a últimas horas y brisas en costas oeste. En cumbres centrales, viento moderado del noroeste disminuyendo a flojo.

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, se esperan intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente a últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales, principalmente de nubes altas.

Imagen de archivo de una palmera azotada por el viento. / ED

Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso en las islas montañosas y sin cambios o en ligero ascenso en Lanzarote y Fuerteventura. Viento del nordeste, flojo a moderado en las islas occidentales y moderado en las orientales, arreciando a partir de la tarde.