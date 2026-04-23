Casi 850 gatos esterilizados en la campaña de control de las colonias felinas de Tenerife

La segunda campaña de control de las colonias felinas de Tenerife ha llegado a su ecuador con un total de 849 esterilizaciones, lo que supone un avance significativo respecto a meses anteriores, según ha informado este jueves el Cabildo de la isla.

Solo durante el pasado mes de marzo se realizaron 500 intervenciones, de acuerdo a la información que ha proporcionado el consejero insular de Sector Primario, Valentín González, quien ha destacado en un comunicado el compromiso de los ayuntamientos y la eficacia de la coordinación con el Colegio de Veterinarios para garantizar el bienestar animal y la salud pública.

Se trata de la segunda campaña de esterilización de gatos abandonados y asilvestrados, según el último informe de seguimiento que presentó el Colegio de Veterinarios durante la celebración del último Consejo Insular de Bienestar Animal.

El incremento en las intervenciones "ha sido posible gracias a la coordinación entre los ayuntamientos, el Colegio de Veterinarios (entidad ejecutora del programa) y las diferentes clínicas veterinarias adscritas", ha subrayado Valentín González.

En el transcurso del Consejo Insular de Bienestar Animal, González ha destacado que marzo "marcó un hito en la campaña" al lograr que los 28 municipios participantes hayan realizado ya sus primeras capturas e intervenciones, lo que demuestra "que la maquinaria de bienestar animal insular está funcionando en todo el territorio insular".

Protocolo integral

La campaña no se limita a la cirugía, sino que "cada uno de estos 849 animales ha pasado por un protocolo integral que incluye la esterilización, la identificación mediante microchip y la desparasitación, tanto interna como externa", ha añadido.

El consejero ha agregado también que se trata "de una apuesta decidida por el método CER (captura, esterilización y retorno), como la herramienta más eficaz y ética para el control de las colonias".

Esta segunda edición nace tras el éxito de la campaña anterior, que finalizó en enero de 2025 con un total de 1.834 intervenciones.