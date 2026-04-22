Tenerife reivindicará el océano como eje estratégico global en el VIII Encuentro de los Mares

Tenerife volverá a situar el océano en el centro del debate internacional con la celebración del VIII Encuentro de los Mares, una cita que reunirá en la isla a especialistas de diez países para abordar el futuro del mar desde la ciencia, la pesca, la sostenibilidad y la gastronomía. El encuentro se celebrará del 3 al 6 de mayo de 2026 y tendrá como lema 'Capital Natural Azul'.

La gran novedad de esta edición es que el foro se celebrará por primera vez en el norte de Tenerife y abrirá con una jornada popular en Garachico. El domingo 3 de mayo, la Plaza de la Libertad será el escenario de una cita abierta al público con degustaciones de cocina marina a precios populares, pensada para acercar el producto del mar y la cultura oceánica a residentes y visitantes.

Garachico abrirá el encuentro con una jornada popular

Ese arranque en Garachico busca dar al evento una dimensión más cercana y participativa. La idea es que el Encuentro de los Mares no se limite a un congreso para especialistas, sino que también tenga una conexión directa con el público a través de la gastronomía y del valor cultural del mar.

El programa completo se dará a conocer en los próximos días, pero la organización ya ha avanzado que tendrá un marcado perfil científico y que analizará temas como el valor de la vida marina, la estrategia pesquera de la Unión Europea, las praderas submarinas como capital natural y la relación entre océano, economía y alimentación.

Ciencia, pesca y alta cocina en el centro del debate

La gastronomía marina volverá a ser uno de los grandes pilares del encuentro. El foro incluirá ponencias sobre alta cocina del mar, restaurantes marineros de autor, nuevas miradas culinarias ligadas al producto marino y también debates sobre el presente y el futuro de la acuicultura en el Mediterráneo.

Junto a ello, el evento pondrá especial atención en el caso canario, con asuntos como el papel de las reservas marinas, el patrimonio azul del archipiélago o riesgos como la ciguatera, dentro de una estrategia que busca reforzar la conexión entre el consumidor y el producto del mar.

Tenerife quiere reforzar su papel internacional

El encuentro está organizado por el Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, y busca consolidar a la isla como un referente internacional en torno al océano, no solo como recurso económico, sino como un patrimonio vivo, frágil y esencial para el desarrollo sostenible.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha defendido que el foro sitúa a Tenerife "en el centro de una conversación global imprescindible sobre el presente y el futuro de nuestros océanos", al tiempo que refuerza un modelo turístico ligado al conocimiento, la innovación y el respeto al entorno natural.

Por su parte, el consejero de Sector Primario, Valentín González, ha subrayado el valor del encuentro como plataforma para impulsar la sostenibilidad y la economía azul, con una visión que combine tradición pesquera e innovación científica.

Un foro que quiere ir más allá del congreso

Desde la organización, el director general de Vocento Gastronomía, Benjamín Lana, ha insistido en la singularidad de un formato que a lo largo de sus distintas ediciones ha conectado ciencia, gastronomía y pesca como una vía para ampliar el impacto de estos sectores.

Con esta nueva edición, Tenerife quiere convertir el océano en mucho más que un escenario natural o turístico: en un asunto estratégico de primer nivel para la alimentación, la economía, la biodiversidad y el futuro de las comunidades costeras.