Tenerife ya prepara la visita del papa León XIV: estas son las claves que debes conocer

Tenerife será una de las grandes paradas del viaje apostólico que el papa León XIV realizará a España del 6 al 12 de junio de 2026, una visita aceptada tras la invitación del rey Felipe VI y de la Iglesia en España. En el caso tinerfeño, la cita culminará con una gran misa de despedida prevista para el 12 de junio en la explanada portuaria de Los Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, donde se espera una asistencia masiva.

¿Por qué Tenerife?

La organización ha explicado que se trata de un viaje pastoral, es decir, una visita orientada a confirmar la fe, anunciar el Evangelio y reforzar la unión de la Iglesia en los lugares a los que acude el pontífice. Dentro de ese recorrido, Tenerife ha sido incluida junto a Madrid, Barcelona y Canarias como una de las escalas del viaje, en una elección vinculada a razones pastorales y al deseo de representar distintas realidades sociales y eclesiales.

La parada en Tenerife tendrá adem ás un valor especial porque la isla será escenario de uno de los actos más multitudinarios de toda la visita: la misa final de despedida de España.

¿Hay que inscribirse para ver al papa León XIV?

Sí, será necesario inscribirse previamente para asistir a los actos del papa en Tenerife. La organización ha precisado que esta medida se aplicará para controlar el aforo y ordenar el acceso a los espacios previstos.

La asistencia será gratuita, tanto en Tenerife como en el resto de ciudades del viaje, y las inscripciones podrán hacerse de forma individual o en grupo cuando la Santa Sede autorice la apertura del sistema. Ese registro se canalizará a través de la web conelpapa.es.

¿Cuánto cuesta el viaje?

Uno de los puntos que más dudas genera es la financiación. Según han aclarado los organizadores, el viaje no contará con financiación directa del Estado central como tal, aunque sí habrá colaboración institucional en aspectos como la seguridad, el transporte o las infraestructuras.

Por su parte, el Cabildo de Tenerife hará una aportación de 500.000 euros para asumir parte del coste de la visita del pontífice en junio. Además, el sostenimiento del viaje se apoyará también en aportaciones voluntarias.

¿Se podrán ver los actos desde casa?

Sí. Todos los actos del papa en Tenerife y el resto de cuidades serán retransmitidos en directo, permitiendo que cualquier persona pueda seguir la visita aunque no asista presencialmente.

¿Desde cuándo se prepara la visita?

Los preparativos comenzaron en febrero de 2026, cuando el papa León XIV expresó su deseo de viajar a España. Desde entonces, se ha trabajado en la coordinación entre instituciones religiosas y públicas, así como en la logística y seguridad del evento.

¿Dónde informarse si hay cambios de última hora?

La recomendación oficial es seguir los canales habilitados por la organización, especialmente la web conelpapa.es, donde se publicarán inscripciones, materiales informativos y posibles actualizaciones. Además, durante los actos habrá equipos de voluntariado para orientar a los asistentes.