Tenerife entra de lleno en su temporada grande de romerías y bailes de magos: estas son las próximas citas

La temporada grande de las romerías y bailes de magos en Tenerife ya está en marcha. Con la llegada de finales de abril, el calendario tradicional de la isla empieza a llenarse de celebraciones populares que se prolongarán durante meses y que volverán a reunir a miles de personas en calles, plazas y cascos históricos.

El programa de 2026 incluye citas repartidas por prácticamente toda la geografía insular, desde Tegueste, La Laguna, La Orotava o Los Realejos hasta municipios del sur como Arona, Granadilla, Adeje o Arico, pasando también por Tacoronte, Candelaria, El Rosario, El Sauzal, Fasnia, Güímar o San Miguel de Abona.

Las primeras citas: abril abre la temporada

El arranque de este calendario festivo llega en los últimos días de abril. El domingo 26 de abril se celebrará la Romería de San Marcos, en Tegueste. Una de las más populares y multitudinarias de Tenerife.

Pocos días después, el 30 de abril, el calendario sumará el Baile de Taifa de La Sabinita, en Arico, abriendo ya la puerta a un mes de mayo intenso.

Mayo, el mes con más romerías y bailes de magos

Si hay un mes marcado en rojo en el calendario para los amantes de las tradiciones canarias, ese es mayo. Solo en los primeros días ya figuran citas como el Baile de Magos de Santa Cruz, la Romería del Pico en Tejina, Baile de Magos de Los Realejos y la Romería, o el Baile de Magos de Candelaria.

La agenda continúa con un reguero de celebraciones en diferentes puntos de la isla: Valle de Guerra, San Matías, Granadilla de Abona, Guía de Isora, entre otros.

Junio y julio mantiene el pulso festivo

La actividad no se detendrá tras mayo. En junio sobresalen citas muy esperadas como el Baile de Magos de La Orotava y la posterior Romería de La Orotava, además de la Romería de Tacoronte, la Romería de Igueste, la Romería de Granadilla de Abona o la Romería de Icod el Alto.

En julio, el calendario mantiene la intensidad con citas destacadas como el Baile de Magos de San Benito y la Romería de San Benito, en La Laguna, una de las celebraciones más emblemáticas de toda Canarias. Así como el Baile de Magos de Puerto de la Cruz o el Baile de Magos de Santa Ana, en Candelaria.

Agosto y septiembre prolongan la ruta romera por la isla

El verano seguirá marcado por el calendario tradicional. Agosto traerá celebraciones como la Romería de San Roque, en Garachico, la Romería de La Victoria, la Romería de Arafo o la Romería de Los Abrigos.

En septiembre seguirán los actos populares con la Romería Barquera de El Médano o la de San Miguel de Abona.

Octubre y noviembre también tendrán citas tradicionales

Aunque el grueso de la temporada está concentrado entre mayo y septiembre, el calendario de 2026 se prolongará también durante octubre y noviembre.

Entre las citas previstas figuran el Baile de Magos de Geneto, en La Laguna, o la Romería de Adeje.