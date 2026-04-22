Ricardo Melchior dará nombre al centro de visitantes del ITER en Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha acordado que el centro de visitantes del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) pase a llevar el nombre de Ricardo Melchior, expresidente de la corporación insular fallecido el pasado mes de enero. La decisión fue aprobada este miércoles por el Consejo de Gobierno y fue comunicada por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, como un reconocimiento a la trayectoria de quien estuvo al frente de la institución entre 1999 y 2013.

La medida busca dejar constancia del vínculo de Melchior con uno de los centros tecnológicos más relevantes de Tenerife. Según trasladó la presidenta insular, el cambio de denominación pretende rendir homenaje a su legado y recordar su papel como impulsor y primer presidente del ITER, una entidad fundada por el Cabildo en 1990 y centrada en el desarrollo sostenible, la innovación y la investigación aplicada en campos como las energías renovables.

La decisión no se limita a un gesto simbólico. El Cabildo considera que la figura de Ricardo Melchior está estrechamente ligada al crecimiento del instituto y a la proyección de Tenerife en el ámbito de la transición energética. En esa línea, Rosa Dávila defendió que poner su nombre al centro de visitantes supone un reconocimiento "justo" a una etapa en la que la isla consolidó su apuesta por la innovación energética y tecnológica.

Un espacio de divulgación con actividad estable

El centro de visitantes del ITER es uno de los equipamientos divulgativos del instituto. Forma parte, junto al Paseo de Energías Renovables, de la oferta de visitas y actividades con las que la entidad acerca al público sus proyectos y líneas de trabajo. En la propia información del ITER se detalla que este edificio acoge áreas expositivas, salas polivalentes y un salón de actos con capacidad para 200 personas. Además, la instalación fue inaugurada en 2004.

La corporación insular también ha destacado el volumen de actividad de este espacio, que recibe cada año más de 7.000 visitantes. Tras la aprobación del nuevo nombre, los siguientes pasos serán adaptar la señalética, actualizar la documentación oficial y reflejar el cambio en los canales de comunicación del instituto. Ese proceso afectará tanto a la imagen física del recinto como a la identificación institucional del centro dentro de la estructura del ITER.

El peso de Ricardo Melchior en la política insular

Ricardo Melchior presidió el Cabildo de Tenerife durante catorce años, desde 1999 hasta 2013, y sigue siendo el presidente insular que más tiempo ha ocupado ese cargo en la etapa democrática, según recuerda la propia institución. Tras su fallecimiento, el Cabildo habilitó incluso un libro de condolencias como muestra de reconocimiento público a una figura que tuvo una presencia destacada en la política tinerfeña durante varias décadas.

En el caso concreto del ITER, su nombre aparece unido a distintas etapas de consolidación del instituto. La entidad ha subrayado en varias ocasiones su papel en proyectos de innovación y en la apuesta insular por nuevas infraestructuras científicas y tecnológicas. Esa relación es la que ahora se quiere plasmar de forma permanente en uno de los espacios más visibles del complejo, el destinado a la recepción y divulgación para visitantes.