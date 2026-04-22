Ni Ribera del Duero ni Rioja: estos son los vinos de Tenerife que conquistaron Certamen Internacional de Vinos y Espirituosos (Cinve)

Los vinos de Tenerife han sido los grandes protagonistas de la 22º edición del Certamen Internacional de Vinos y Espirituosos (Cinve). La participación de Canarias en el concurso se cerró con un total de 57 medallas, de las que 52 se correspondieron a elaboraciones vitivinícolas, un resultado que mejora en 16 premios el obtenido por el Archipiélago canario en la anterior edición del Cinve.

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias destacó el nivel alcanzado por los caldos canarios en una edición en la que se presentaron cerca de 1.000 muestras procedentes de países como Argentina, Alemania, México, Francia o Grecia. Aunque Canarias logró 21 Grandes Oros, 29 Oros y 7 Platas, hay que aclarar que los caldos de Tenerife se hicieron con buena parte de los reconocimientos más importantes que se entregan en el certamen.

Grandes Oros para etiquetas de Tenerife en blancos, tintos, rosados y dulces

Uno de los apartados en los que más se dejó notar Tenerife fue el de los vinos blancos tranquilos, una categoría especialmente competitiva y en la que las elaboraciones canarias consiguieron nueve Grandes Oros. Entre ellas figuraron varios nombres vinculados a bodegas tinerfeñas.

Recibieron ese máximo reconocimiento Alejandro Gallo Doble Malvasía 2024, de Gallo & Quíquere Wines Tenerife; Brumas de Ayosa Blanco Seco 2025, de la SAT Viticultores Comarca de Güímar; Flor de Chasna Blanco 2025 y Testamento Malvasía Aromática Dry 2025, de la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona; Mencey Chasna Blanco Seco Añada 2025, de Jottocar; y Pagos de Reverón Blanco Seco Ecológico 2025, de Bodegas Reverón.

La presencia de Tenerife también fue muy destacada en vinos tintos tranquilos, donde las marcas canarias obtuvieron cinco Grandes Oros. Entre los premiados estuvieron Alejandro Gallo Syrah 2023 y Alejandro Gallo Vijariego Negro y Tintilla 2023, ambos de Gallo & Quíquere Wines Tenerife; Brumas de Ayosa Tinto Joven 2025, de la SAT Viticultores Comarca de Güímar; y Mencey Chasna Tinto Maceración Carbónica 2025, de Jottocar.

En el capítulo de vinos rosados tranquilos, el Gran Oro recayó en Mencey Chasna Rosado Seco 2025, también de Jottocar, mientras que en la categoría de vinos dulces fue distinguido con la máxima medalla Alejandro Gallo Moscatel de Alejandría 2024, de Gallo & Quíquere Wines Tenerife.

Espumosos y vermuts de Tenerife, entre los más destacados del certamen

El protagonismo de Tenerife no se limitó a blancos, tintos y rosados. También quedó patente en la modalidad de espumosos, donde consiguió un Gran Oro Brumas de Ayosa 100% Malvasía Aromática 2023, de la SAT Viticultores Comarca de Güímar.

A ello se sumó uno de los galardones más llamativos del concurso: Alejandro Gallo Vermut Rojo Premium 2022, de Gallo & Quíquere Wines Tenerife, obtuvo el único Gran Oro concedido en la categoría de vermuts, en la que se repartieron 21 medallas.

Una larga lista de medallas de Oro para las bodegas de Canarias

Más allá de los Grandes Oros, varias etiquetas tinerfeñas lograron también Medallas de Oro en distintas categorías. En vinos blancos tranquilos fueron reconocidos 4 Lías 2023 y El Lomo Listán Blanco 2025, de Afecan (El Lomo); Blanco Malvasía Aromática 2024 y Blanco Marmajuelo Seco 2024, de Bodegas El Drago; Conatvs Airam 2025, de Bodegas Conatvs; La Haya Barrica 2022 y La Haya Seco 2021, de Bodega La Haya.

En vinos tintos tranquilos, recibieron el Oro Capricho 2024, de Bodegas Marba; Conatvs Baboso Negro 2025 y Conatvs Tinto 2025, de Bodegas Conatvs; Engazo Familia Tafuriaste Tinto Cosecha 2023, de Vinos y Viñedos Prunet; Red Premium 2021, de Winery Burgmann Tenerife; y Tinto Vijariego Negro Barrica 2023, de Bodegas Onésima Pérez Rodríguez.

En rosados tranquilos obtuvieron una Medalla de Oro Conatvs Pink 2025, de Bodegas Conatvs; Cumbres de Abona Rosado 2025, de la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona; Mencey Chasna Rosado Afrutado 2025, de Jottocar; y Pagos de Reverón Rosado Afrutado 2025, de Bodegas Reverón. También fue distinguido con Oro Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce 2023, de la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, en la categoría de vinos dulces.