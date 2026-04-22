El restaurante de Tenerife que triunfa con sus desayunos: bocadillos originales con pan de masa madre

Muchos restaurantes de Tenerife conquistas por ofrecer un servicio de comida y unos platos excepcionales. Sin embargo, hay otros establecimientos que también conquistan por sus desayunos y ese es el caso de El Jeito, un local situado en La Esperanza que continúa conquistando a sus clientes con su oferta gastronómica.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos ya lo conocían por su comida, pero han querido volver para disfrutar de sus desayunos. "Ya fuimos a probar su comida y ahora no podíamos perdernos sus nuevos desayunos. Tienen bocadillos atípicos que no encuentras en otro lugar", comentan.

Bocadillos que marcan la diferencia

La clave de los desayunos se encuentra en la originalidad de sus elaboraciones. Aquí ofreces propuestas innovadoras que sorprenden tanto por sus ingredientes como por su presentación. Además, uno de los aspectos que marcan la diferencia y hacen único al bocadillo es su pan de cristal 100% orgánico y de masa madre de Mario Bakes.

Entre las opciones destaca "el ajeitado" con cochino a baja temperatura con queso ahumado de cabra y bacon crujiente en dados, aderezado con chimichurri antiguo y mayo de mojo colorado, cebolla morada y tomate natural.

"No es un bocadillo cualquiera y no es un pan cualquiera", aseguran.

Combinaciones originales

En su visita, también probaron "el Luiso", un bocadillo relleno de carne de cabra mechada con pepinillos caramelizados, cebolla morada y salsa cheddar. "Me encanta porque este sitio ahora está haciendo desayunos, antes era solo almuerzo y cena. Tienen bocadillos muy guapos", destaca Jonay.

Además, el establecimiento les ofreció probar un bocadillo que "van a sacar a lo mejor nuevo en carta" y se trata de una versión de clásico bocadillo de lomo y queso pero a su manera. El bocadillo contiene mayonesa dulce de sobrasada mallorquina, lomo empanado en panko y queso gouda fundido, un bocadillo tradicional llevado a otro nivel. Además, ahora está disponible para quienes quieran ir a disfrutar de esta combinación.

Horario y ubicación

El Jeito se encuentra en la calle El Calvario, 8, en La Esperanza. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que demuestras la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado tanto de sus comidas como de sus desayunos. Este restaurante apuesta por una cocina de mercado con un toque creativo, lo que ellos mismos definen como una “vueltita de tuerca”.

Abre de jueves a domingo en horario de 9:30 a 17:30 horas, mientras que los desayunos solo están disponibles hasta las 12:00 horas. El resto de días el restaurante permanece cerrado por descanso del personal.