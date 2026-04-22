Primer 'sold out' de Veranos del Taoro: Lola Herrera agota las entradas para la gran cita teatral del periodo estival
La actriz actuará el 20 de junio en el Puerto de la Cruz con su obra 'Camino a la Meca'
El regreso de Lola Herrera a los escenarios de Tenerife ha obtenido una respuesta inmediata por parte del público, con un lleno absoluto para la actuación de la actriz el próximo 20 de junio en el Puerto de la Cruz, en el marco de Veranos del Taoro.
Herrera llega al Puerto de la Cruz con Camino a la Meca, una obra que cobra un carácter único al enmarcarse en su gira de despedida de los escenarios.
La expectación por ver a la intérprete en la que podría ser su última cita en la isla ha logrado que se complete el aforo en tiempo récord.
Citas clave del calendario
La quinta edición de los Veranos del Taoro presenta una propuesta que combina nombres internacionales y figuras consolidadas de la escena nacional. En este marco, destaca la presencia de la estrella de Broadway Patti LuPone, que actuará el 19 de junio a las 22:00 horas. Bajo el título Songs from a Hat, la ganadora de tres premios Tony, dos premios Grammy y dos premios Olivier realiza un recorrido por los momentos principales de su trayectoria en un formato intimista, donde el repertorio se selecciona de forma aleatoria mediante la participación directa del público.
La propuesta se completa con Anabel Alonso en La mujer rota, una adaptación del célebre texto de Simone de Beauvoir. A través de un relato que transita entre la tragedia y la comedia, la obra explora el colapso emocional de una mujer marcada por el aislamiento y la pérdida de identidad en sus roles de esposa, madre e hija. Esta actuación será el 18 de junio a las 22:00 horas.
Por su parte, las periodistas Mariola Cubells y María Guerra presentan el 19 de junio a las 20:00 horas el espectáculo Señoras y Señoras. Esta pieza, creada por ambas, reivindica a las mujeres nacidas en los años 60 a través de un "show pop feminista" que combina humor, análisis social y la temática de su libro Mejor que nunca.
Asimismo, el cartel incluye la comedia En Estado de Show, una propuesta unipersonal de corte falsamente autobiográfico protagonizada por Yanely Hernández. A través de un formato documental con banda sonora en directo, la actriz se sumerge en un relato donde la ficción sirve para desgranar realidades de su propia vida y secretos guardados. Será el 18 de junio a las 20:00 horas.
Finalmente, la programación suma el espectáculo de Melissa T, titulado Madona a la carta. En esta propuesta, la artista rinde un particular homenaje a la reina del pop, permitiendo que la audiencia interactúe con el repertorio y la puesta en escena. Este show tendrá lugar el 20 de junio a las 20:00 horas.
Inmersión cultural en el entorno natural
La programación diaria se enriquece con danza contemporánea, con una cuidada zona gastronómica y un mercado de artesanía de firmas locales, consolidando a Veranos del Taoro como una experiencia multidisciplinar que trasciende el escenario convencional.
El festival cuenta con el patrocinio institucional del Gobierno de Canarias —a través de Turismo de Islas Canarias—, el Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, así como el patrocinio privado del Gran Hotel Taoro como aliado estratégico, Binter, Coca-Cola, Heineken y Crea SGR, junto con la colaboración de otros organismos y entidades que refuerzan su proyección cultural y su impacto en la comunidad y en el sector artístico.
Las entradas de esta quinta edición del Festival Los Veranos del Taoro se encuentran disponibles a la venta a través de la plataforma Tomaticket y de la web oficial del festival, veranosdeltaoro.com.
- La visita del papa León XIV a Tenerife el 12 de junio obliga a cerrar la autopista del Norte en horas puntas
- Llega a Santa Cruz de Tenerife desde China el primer muelle flotante de Canarias para reparar grandes barcos fuera del agua
- La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
- El plan de reforma de la avenida de La Trinidad, en La Laguna, se retrasa por el carácter privado de sus soportales
- Iker Casillas se deja ver en Tenerife con una visita a un conocido guachinche de La Orotava
- La Justicia tumba el recurso del Cabildo y confirma la caducidad ambiental del Circuito del Motor de Tenerife
- El Puerto de Santa Cruz de Tenerife se queda solo: el Ministerio de Cultura avala salvar el silo por sus valores de 'gran relevancia
- La Aemet prevé lluvias este martes en Tenerife, aunque seguirá la calima