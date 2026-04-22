Presunto acoso laboral el Tenerife: la ULL defiende que actuó "conforme a derecho" en el caso

La Universidad de La Laguna (ULL) ha defendido este miércoles que su actuación en el caso de la profesora expedientada por presunto acoso laboral se ha llevado a cabo "conforme a derecho", siguiendo los protocolos establecidos y respetando las garantías procesales.

Según ha indicado la institución académica a EFE, tras la denuncia presentada por la docente por presunto acoso, se activó el protocolo correspondiente y, a partir de un peritaje externo, se incoaron expedientes disciplinarios a las personas señaladas.

No obstante, el proceso concluyó con una propuesta de archivo "al no encontrarse indicios de responsabilidad en los denunciados", ha precisado la universidad.

Posteriormente, y tras recibir un conjunto de denuncias por presunto incumplimiento de las obligaciones docentes —entre ellas un paro académico de la totalidad del alumnado de la titulación en la que impartía clase—, la ULL decidió incoar un expediente disciplinario a la profesora.

La universidad ha señalado que dicho expediente se encuentra actualmente en suspensión, dado que la docente no está en activo en estos momentos.

Noticias relacionadas

Estas declaraciones se producen después de que el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) denunciara públicamente la actuación de la institución en este caso, al considerar que no se ha protegido adecuadamente a la trabajadora.