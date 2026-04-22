La Paz, en Puerto de la Cruz, se siente ninguneada en los últimos tres años

Los vecinos de La Paz se sienten ninguneados desde hace tres años por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Sirva de ejemplo la calle Cardón, donde se habla de olvido, abandono y desastre a la hora de definir cuál es la situación. "Llevamos más de tres años quejándonos y no hay manera. Da igual quién esté gobernando", asegura el vecino Virgilio Salazar.

En esta zona situada al este de la ciudad portuense residen unas 1.200 personas, además de registrar un gran volumen de población flotante debido al turismo por la presencia de casi una decena de hoteles y alojamientos.

Caso omiso

El barrio reprocha al Gobierno local (PP-CC-ACP) el caso omiso a sus demandas de asfaltado y alumbrado, de forma especial, así como las quejas del estado de los jardines, las aceras y la recogida de residuos. A pesar de las demandas realizadas, las calles siguen sin asfaltarse, las aceras están levantadas y las noches son más oscuras debido a la falta de puntos de luz en la vía. "Si nosotros fuéramos un municipio independiente, estaríamos mucho mejor de lo que estamos con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Tendríamos superávit porque se mueve mucho dinero en impuestos por los hoteles", calcula Salazar.

Recuerda que solo una vez "sí que hicieron un pequeño apaño en las calles poniendo un poco de asfalto", cuando acudieron a los medios de comunicación, aclara, "pero ahora, ni siquiera eso". Las quejas también constan en la sede electrónica, en la plataforma de internet Línea Verde -que recoge las demandas ciudadanas- e, incluso, a través del registro del Consistorio.

Mayor contundencia

El concejal de Servicios Generales, Alonso Acevedo (CC), manifiesta que "el Ayuntamiento actuó en algunos puntos de La Paz, aunque no con la contundencia que nosotros quisiéramos. Hay que recordar que los contratos de varios servicios están en precario". En este sentido, anuncia que el primero que recuperará la normalidad será la limpieza de dependencias municipales y explica que también está listo el pliego para jardines, por cinco millones de euros. "Sabemos que La Paz se puede mejorar y mucho. Vamos a actuar con los medios que tenemos hasta que se liciten los contratos", advierte.