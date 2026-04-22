Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por esta acción ante los vehículos prioritarios en las rotondas: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico junto a la DGT buscan velar por garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Los vehículos prioritarios tienen preferencia frente al resto de automóviles que circulan cuando se encuentran en un servicio de emergencia, pero muchos conductores realizan una maniobra que supone un serio riesgo de colisión.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha compartido un vídeo en el que recuerdan a los conductores cómo deben actuar ante la presencia de vehículos prioritarios durante un servicio de emergencia. "Ambulancias, policías o bomberos siempre tienen prioridad cuando están en servicio de emergencias", insisten.

¿Cómo deben actuar los conductores cuando aparezca un vehículo prioritario en una rotonda?

Muchos conductores no realizan correctamente la acción, ya que tal y como explica la DGT en el vídeo publicado en sus redes sociales, hay vehículos que entran a la glorieta y salen desde el carril interior, cambiando de carril, sin ceder el paso ni respetar la prioridad de la ambulancia. Tras esta acción incorrecta por parte del conductor, el vehículo prioritario debe frenar de manera brusca para evitar una colisión.

La forma correcta es que cuando el turismo intercepte la llegada de un vehículo prioritario en servicio de emergencia, debe reducir la velocidad y ceder el paso sin interrumpir su trayectoria. Una vez la ambulancia, policía o bomberos han pasado, el coche puede retomar su recorrido con total normalidad.

Sanciones a las que se enfrentan los conductores

La DGT recuerda las multas asociadas a los comportamientos más frecuentes en las rotondas de las carreteras españolas.

Conducir con exceso de velocidad: superar el límite de velocidad en una glorieta está penalizado con 500 euros y 6 puntos.

superar el límite de velocidad en una glorieta está penalizado con No respetar la prioridad: entrar a una rotonda sin respetar la prioridad del resto de vehículos supone una sanción de 200 euros y 4 puntos.

entrar a una rotonda sin respetar la prioridad del resto de vehículos supone una sanción de Cambiar de carril sin señalizar: esta maniobra está sancionada con 200 euros.

esta maniobra está sancionada con No ceder el paso a un ciclista: supone multas de 500 euros y 6 puntos del carnet de conducir.

Por lo tanto, los conductores que no respeten a los vehículos prioritarios en una glorieta se enfrentan a multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné. Para garantizar la seguridad tanto la propia seguridad como la del resto, los conductores deben prestar atención a los que ocurre a su alrededor, extremar la precaución y respetar la prioridad.