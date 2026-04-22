Festival de Jazz de Arona 2026: fecha, artistas y ubicación

El área de Cultura del Ayuntamiento de Arona ha presentado este miércoles el Festival de Jazz de Arona 2026, una cita que convertirá la Plaza de la Iglesia de Los Cristianos en escenario de música en vivo los días 24 y 25 de abril, a partir de las 20:00 horas, con dos jornadas de conciertos al aire libre.

En el acto intervinieron la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón; el concejal de Cultura, Naím Yánez Alonso; Carlos Delgado, el presidente de la Zona Comercial Abierta de Los Cristianos; y Pedro Marcos Volf, director del festival, quienes detallaron el cartel y el formato de un festival que suma programación cultural al núcleo y refuerza la agenda de abril en el municipio.

La alcaldesa, Fátima Lemes Reverón, destacó que “Los Cristianos va a vivir dos noches de música en directo en una plaza emblemática, con un festival que suma calidad cultural y actividad en la calle”, y subrayó que “este tipo de eventos refuerzan la vida del núcleo, generan movimiento en el entorno y consolidan a Arona como un municipio capaz de ofrecer programación cultural atractiva y con nivel”.

Por su parte, Naím Yánez Alonso señaló que “hemos configurado un cartel con propuestas muy diferentes, pero con el denominador común del directo y la fusión, para que el público disfrute de una experiencia completa bajo las estrellas”. Yánez añadió que “la Plaza de la Iglesia es un espacio perfecto para un formato cercano y abierto, y hemos vuelto a recuperarla para este festival, en el que la música se vivirá en el centro de Los Cristianos”.

Programación

La programación del festival contará el jueves 24 de abril con la actuación de Christian Cabrera Quinteto, proyecto liderado por el guitarrista palmero con composiciones originales de jazz contemporáneo, seguido de Las Capullitas de Alelí, una propuesta escénica que reinterpreta la música popular de la iberosfera desde una estética contemporánea, combinando armonías vocales y elementos teatrales.

El viernes 25 de abril será el turno de Los Jinetes del Groove, con un directo marcado por la mezcla de jazz, funk y soul, y cerrará el festival Omar Acosta & Leo Rondón Quartet, con la artista invitada Pastora Andrade, un proyecto que fusiona jazz contemporáneo, música venezolana y world music.

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El área de Cultura del Ayuntamiento de Arona invita a residentes y visitantes a asistir a esta nueva edición del festival y a disfrutar de dos noches de música en vivo en la Plaza de la Iglesia de Los Cristianos.