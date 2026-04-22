Una concejal socialista llama estúpida y sinvergüenza a la alcaldesa de Arona

La aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Arona para este año vivió momentos de tensión. La alcaldesa, Fátima Lemes, expulsó a dos concejalas del PSOE, Ruth Lorenzo y Sabina Mikaela Brito, tras llamarlas al orden por emitir insultos, en el primer caso, y por reiteradas interrupciones, en el segundo.

Ruth Lorenzo tuvo que abandonar el salón de plenos después de llamar «estúpida» a la regidora, palabra que pronunció después de votar no y justo en el momento en que terminaron de hacerlo los tres concejales de Más por Arona presentes en la sesión. Lemes pidió que constara en acta el «insulto» y aseguró que «lleva tres años insultándome». Tras negarse a abandonar la sala, la alcaldesa recabó la intervención de la Policía Local, momento en el que Lorenzo llamó «sinvergüenza» a Fátima Lemes.

En el caso de Sabina Mikaela Brito, su expulsión se produjo antes de la votación del expediente y después de que la alcaldesa la llamara al orden en tres ocasiones por sus continuas interrupciones, si bien la edil socialista reprochó a Lemes que incurriera en un comportamiento similar y, además, no aplicara el mismo criterio «con sus concejales».

El exalcalde y portavoz socialista, José Julián Mena, también recibió dos llamadas al orden por parte de la alcaldesa en el rifirrafe protagonizado por Fátima Lemes y Sabina Mikaela Brito. El concejal pidió amparo a la secretaria del Pleno.

Todo ello se produjo en un contexto en el que el Gobierno municipal –formado por Partido Popular, Coalición Canaria y Vox– contaba con los votos necesarios para aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Arona para este año. Ante la ausencia de la concejala de Más por Arona Dácil León, sus 12 votos eran suficientes para ello al contar con el voto de calidad de la alcaldesa. Además, se dio la circunstancia de que el único concejal de Nueva Canarias, Nauzet Fariña, se abstuvo en la aprobación del presupuesto al recoger gran parte de sus propuestas.

De esta forma, el Gobierno municipal de Arona desmonta la acusación del PSOE a Fátima Lemes de que expulsó a dos concejales socialistas «para alterar las mayorías y aprobar el presupuesto de este año». La alcaldesa asegura que el tripartito contaba con los votos suficientes desde el inicio del pleno.

La regidora defiende que el propósito del Gobierno local es «trabajar, trabajar y trabajar». Como prueba de ello, señala que «este presupuesto no es un simple cuadro de cifras, sino la expresión más clara de un proyecto de ciudad y de un compromiso serio con Arona», y destaca que el documento «dota al Ayuntamiento de un instrumento real para seguir mejorando los servicios públicos, reforzar la inversión y responder a las demandas de nuestros barrios y núcleos». n

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El presupuesto del Ayuntamiento de Arona para 2026 fue aprobado con los votos del grupo de gobierno (PP, CC y Vox), en contra del PSOE y Más por Arona y la abstención de Nueva Canarias. Asciende a 133,9 millones y el consolidado, que incluye a los entes dependientes y/0 vinculados al Consistorio, se eleva a casi 138 millones. Las discrepancias entre Gobierno y oposición se resumen en el capítulo de viviendas: mientras el primero dice que reserva 8,5 millones para comprar suelo, PSOE y MxA dicen que no hay ni un euro.