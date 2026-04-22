El Cabildo de Tenerife no ve peligrar la campaña de verano por posible falta de queroseno

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, no ve peligrar la campaña turística de verano en la isla por un posible desabastecimiento de queroseno de las aerolíneas por la guerra en Irán.

Afonso ha esgrimido en rueda de prensa que el escenario actual, aunque voluble, es de tranquilidad, pues la mayoría de los países europeos emisores de turistas tienen reservas de queroseno, y la de España es "de las más sólidas".

Con lo cual, ha razonado que en el corto plazo turístico, la campaña de verano "no parece que se vaya a ver especialmente afectada" por esta cuestión, pues las aerolíneas "prevén mantener o incluso incrementar" la contratación de plazas en términos relativos.

La preocupación vendría en el medio-largo plazo en función de cuánto se prolongue el conflicto bélico en el Oriente Medio, ha expuesto.

Si concluye "en las próximas fechas", ha añadido Lope Afonso, "probablemente el escenario se recompondrá rápido en cuanto a expectativas".

En todo caso, sigue siendo "una fortaleza" de Tenerife y de Canarias como destino turístico "la seguridad", con lo cual "somos, y seremos, en el contexto internacional un destino seguro y refugio de otras contrataciones que probablemente se verán más afectadas" por la guerra.

Respecto al decreto anticrisis aprobado por el Gobierno de Canarias, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha reiterado el respaldo de esta corporación al mismo, cuyo impacto en la financiación de esta institución cree que en estos momentos es "precipitado" prever.

Dávila ha criticado que las medidas del Gobierno de España "no tuvieron en cuenta" las especificidades de Canarias, y se limitaron a "simple y llanamente tocar el IVA", que "a los canarios ni nos va ni nos viene".

Los representantes de los cabildos manifestaron ayer martes en el Parlamento de Canarias su apoyo al decreto del Gobierno de Canarias de ayudas por los efectos de la guerra en Irán, aunque manifestaron inquietud por el efecto que las reducciones del IGIC puedan generar en sus ingresos.

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El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, subrayó que todos los cabildos coinciden en la flexibilización de la regla de gasto y demandó que el Gobierno mantenga reuniones con ellos para el seguimiento de la crisis, de manera que las corporaciones insulares conozcan con precisión la incidencia de unas medidas que afectan directamente a sus presupuestos.