El Cabildo de Tenerife esperará a que concluyan todos los recursos judiciales para decidir sobre el circuito del motor

El Cabildo de Tenerife no tomará por ahora una decisión definitiva sobre el futuro del circuito del motor. La corporación insular ha optado por esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emita las cuatro sentencias pendientes relacionadas con este proyecto antes de fijar una hoja de ruta. Así lo explicó este martes la presidenta insular, Rosa Dávila, al referirse al primer pronunciamiento judicial conocido, que ratifica que la declaración de impacto ambiental del proyecto está caducada.

La presidenta del Cabildo subrayó que se trata de un primer fallo y que su alcance está siendo analizado por los servicios jurídicos de la institución. Según trasladó en rueda de prensa, la corporación quiere actuar con cautela antes de decidir si presenta recurso ante una instancia superior o si, por el contrario, inicia una nueva tramitación ambiental para el proyecto.

Prudencia a la espera de más resoluciones

La posición del Cabildo pasa por no anticipar movimientos hasta contar con una visión completa del escenario judicial. Dávila insistió en que el pronunciamiento conocido hasta ahora es solo "el primero de cuatro", por lo que la institución considera prematuro adoptar una decisión de fondo. La previsión del equipo de gobierno es que las otras tres resoluciones lleguen en un plazo corto, lo que permitiría fijar criterio con más seguridad jurídica.

Ese enfoque de prudencia cobra especial importancia en un asunto que lleva años arrastrando debate político, administrativo y judicial. La evaluación ambiental es una de las piezas centrales del procedimiento, ya que determina si una infraestructura de este tipo puede desarrollarse con garantías desde el punto de vista legal y de protección del entorno. La propia Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT) explica que este instrumento sirve para prevenir impactos y orientar la toma de decisiones conforme a criterios de sostenibilidad.