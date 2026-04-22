El automovilismo de Tenerife clama por el Circuito del Motor: "Se están matando pilotos por no tener una instalación"

"Se están matando pilotos por no tener un circuito del motor en Tenerife". El automovilismo tinerfeño defiende el circuito que se proyecta en el sur de la Isla después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado un recurso del Cabildo tinerfeño y ha confirmado que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación, que se construye en el paraje de Los Duques de Atogo, en el municipio de Granadilla de Abona, está caducada.

"Somos el único deporte que no tiene unas instalaciones en Tenerife", critica el presidente de la Federación Tinerfeña de Automovilismo, Francisco Negrín, que añade: "Nuestros deportistas no tienen dónde probar los vehículos, dónde entrenarse, y eso hace que algunos no tengan otra opción que salir a las carreteras y jugarse la vida. Sufrimos accidentes y algunos han fallecido. Esto no puede seguir así".

El principal portavoz de los practicantes y seguidores de una disciplina con muchos seguidores en Tenerife mantiene la esperanza en que al final "se imponga la cordura" y "siguen adelante las obras". "Vamos a tener circuito, no me cabe duda. Estamos más convencidos que nunca. Tarde o temprano saldrá. Total, llevamos ya 35 años esperando".

La decisión del TSJC supone un revés para un proyecto que acaba de arrancar, después de que el grueso de las obras comenzara en verano de 2025. Pero no es definitivo. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, aseguró este miércoles 22 de abril que hay pendientes otras tres sentencias.

"Esperamos a las otras sentencias para que nuestros servicios jurídicos emitan un informe y será entonces cuando adoptemos una decisión", se limitó a asegurar Dávila durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno insular, en la que compareció junto al vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso.

Después de años de más de 35 años de retrasos, los trabajos se llevan ejecutando desde hace ocho meses en las medianías de Granadilla de Abona. La amenaza que se cierne ahora sobre el Circuito del Motor de Tenerife es el galimatías judicial generado por una sucesión de denuncias presentadas por el colectivo ecologista Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN). Mientras la palas levantan piedras y remueven el terreno, hay cuatro procedimientos pendientes de resolución definitiva que afectan al acceso norte, las gradas, la pista y el plan de defensas contra posibles inundaciones.

Un fallo ha declarado la caducidad del informe de impacto medioambiental (ahora ratificado por el TSJC), otro asegura que está vigente y dos están pendientes de sentencia. Los cuatro expedientes que se dirimen en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife están a la espera de los recursos y contrarrecursos de la propia ATAN y el Cabildo de Tenerife. Los trabajos prosiguen, por ahora, mientras no haya una sentencia firme o una resolución judicial que ordene su paralización.

"Sabíamos que se iba a liar", asegura el presidente de la Federación Tinerfeña de Automovilismo, que detalla: "Sabíamos que hay colectivos en contra de todo lo que se haga. Desconocen cómo funciona este deporte. No quieren que se toque absolutamente nada". "Pero vamos a seguir alzando la voz para reivindicar nuestro derecho a tener un recinto digno donde practicar esta disciplina", deja claro.

El Circuito del Motor de Tenerife se convertirá en el primero de Canarias con las máximas homologaciones internacionales si finalmente los fallos judiciales son favorables y la obra se puede concluir. Cuenta con el respaldo de pilotos del prestigio como Carlos Sainz (Fórmula 1), Carlos Checa (Moto GP) y la italo-canaria Christine Giampaoli Zonca, que compite en pruebas de rally y off-road (carreras fuera de terrenos pavimentados con vehículos todoterreno).

El proyecto contempla amplias instalaciones con capacidad para albergar a 60.000 personas y una pista donde se pueden alcanzar velocidades superiores a los 320 kilómetros por hora. Cuenta con el aval de las federaciones internacionales. «El mundo del motor cuenta en la Isla con una afición con mucho arraigo y tradición», se lee en el folleto promocional del recinto, que añade: «Enamorados de las motos y los coches que cuentan los días para que la bandera a cuadros ondee por primera vez en el Tenerife Circuito del Motor».

ATAN señala que la ejecución de este proyecto, «además del daño ambiental que está ocasionando, representa para las arcas públicas del Cabildo de Tenerife un desembolso millonario» en medio de una «crisis medioambiental».

En esa línea expone que la isla sufre una «terrible regresión de sus valores naturales y pérdida de calidad ambiental alarmante, producto de las políticas públicas y privadas promovidas o amparadas, entre otras administraciones, por la institución insular».

En una entrevista a EL DÍA publicada en julio de 2022, Carlos Sainz, que en ese momento corría para Ferrari, la mítica escudería de Fórmula 1 –esta temporada lo hace en Williams–, aseguraba tras apadrinar el trazado tinerfeño: «Es una oportunidad muy buena contar con otro circuito en España y más en esta isla.

La gente solo se acuerda de los grandes premios, de los pilotos, de los equipos, pero no conoce la gran cantidad de oportunidades que puede dar un circuito de carreras. Están operativos los 365 días del año, las marcas los utilizan para pruebas de vehículos comerciales y de competición, se pueden hacer eventos de todo tipo… Para mí, el circuito es una infraestructura que siempre tiene sentido».