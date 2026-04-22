La arquitectura aúna el mar y el territorio volcánico: así es el altar que diseña Alejandro Beautell para la misa del papa León XIV en Tenerife

El estudio del arquitecto Alejandro Beautell, un lagunero afincado en el barrio santacrucero de El Toscal desde hace seis años, atesora uno de los secretos mejor guardados de la visita del papa a Tenerife: el espacio celebrativo que se instalará en la dársena de Los Llanos, en el Puerto de la capital tinerfeña, donde León XIV presidirá la misa de acción de gracias con la que cerrará su visita a España.

A sus 48 años, este arquitecto puede presumir de haber finalizado sus estudios y 'besar el santo' pues prácticamente desde su inicio su carrera profesional ha estado vinculada a la Diócesis de Tenerife, unas veces con la construcción de nuevos templos y otras restaurando edificios con valor patrimonial. Como seña de identidad, la arquitectura contemporánea en la que priman espacios diáfanos y el hormigón visto en una búsqueda de lo esencial. Como ejemplo de su concepto que entrelaza lo artístico con lo arquitectónico, la iglesia de Alcalá, en el municipio sureño de Guía de Isora; la ermita de San Juan Bautista, en la localidad herreña de Frontera; Stella Maris, en el pueblo marinero de El Pris, o la iglesia de San Miguel de Geneto, en La Laguna, que une un templo nuevo con el anterior.

Dentro de esa vida profesional silenciosa, a pico y pala, Alejandro Beautell recibió una llamada inesperada, era el vicario y ecónomo, Víctor Oliva, ¿sabes que viene el papa verdad? Un "te va a tocar" confirmó lo que el arquitecto considera un encargo especial que solo ocurre una vez en la vida, lo que ha supuesto que su estudio se vuelque en este trabajo y hayan tenido que solicitar varias prórrogas en otros encargos. "Mi equipo está totalmente volcado con esto".

Dibujo del altar mayor que se levanta en tres niveles, con el mar de fondo. / Alejandro Beautell

Así será el altar de misa del papa en Tenerife

Dentro del recinto portuario, con una superficie de casi 39.000 metros cuadrados y con capacidad para hasta 60.000 personas, se habilitará el espacio celebrativo en sí, de 900 metros cuadrados, donde se habilitará el altar que presidirá el Cristo de La Laguna y donde estará también la presencia de la Virgen de Candelaria.

El altar se levantará sobre tres niveles para ganar visibilidad desde la avenida marítima, que se configura como una tribuna que permitirá más espectadores a la misa. Para que se haga una idea el lector, la espacio celebrativo se colocará con el mar de fondo, lo que permitirá que el papa mire de frente a la ciudad, dejando a su izquierda Anaga y a la derecha, el Auditorio de Tenerife.

Por la parte más próxima al mar se habilitará una vía de seguridad para atender cualquier eventualidad y el altar estará a la izquierda de una pequeña construcción que existe y que se integran en el área de servicios que se genera en el recinto que integrará también un coro.

Diseño en tres niveles y esencia volcánica

El espacio celebrativo tendrá tres niveles. El propio firme del puerto sobre que el se levantará una base de treinta metros de largo por otros treinta de ancho. En una segunda altura, acotando las cuatro esquinas de la planta con forma de cuadrado, se habilitarán cuatro espacios recubierto de picón y flora autóctona, que harán presente el territorio volcánico que identifica a Canarias y el espíritu humilde y acogedor de su gente.

Distribución del altar y elementos litúrgicos

De frente, entre los dos cuadrados más próximos a las autoridades y personas con movilidad reducida y personas mayores que accedan a las sillas, se habilitará una escalinata que dará acceso al altar en sí, que ocupa los tres cuadrados del centro. En el medio, el altar mayor, a la izquierda, el ambón donde se proclamará la palabra, y a la derecha, la imagen de la Virgen de Candelaria. En cuadrado central de la parte más próxima al mar se situará la sede para el papa y, presidiendo el presbiterio, la talla del Cristo de La Laguna. De resto, en los laterales del recinto portuario, los asistentes estará de pie.

Los 300 metros que consiguran la zona central del espacio celebrativo será para los concelebrantes a izquierda y derecha, presidiendo el papa y tendrán una cubierta que los protegerá del sol y que guardará un secreto. En el fondo, el espacio quedará aforado creando una cruz de Tao. El hecho de que el altar se eleve permitirá realzar el protagonismo del mar, como testigo silencioso de la historia de la ciudad y con el océano como puerta de entrada a la vida eterna de cuantos buscaron un futuro próspera, como recordó el portavoz de prensa en la presentación del logotipo de la visita del papa a España.

El secreto de la cubierta del papa, una estructura que parece generar presión sobre la presidencia y que en su interior será hueca y rematada en amarillo, uno de los colores corporativos del Vaticano, pues el resto será blanco... "aunque ya se sabe que hay muchos tipos de blanco", advierte el arquitecto

La geometría como base del diseño

Aquella máxima que le dio en la carrera un viejo profesor de Alejandro Beautell que recomendaba acudir a la geometría para resolver cómo proyectar una casa en el desierto sigue latente en el arquitecto lagunero que mima el sentido de la estética del espacio celebrativo -ambón, sede, altar- desde la geometría y su belleza oculta, en un juego de triángulos y cuadrados.

Con ese concepto, con el mar de fondo, se genera un telón de fondo que realza la belleza y la dureza del mar, sin perder una mira de vanguardia, con un espacio ideao a vista de dron.

Filosofía del proyecto: mar, ciudad y migración

El arquitecto da las claves de la filosofía que define su propuesta. "El espacio celebrativo se sitúa con el mar como fondo. Ese horizonte abierto remite al drama de la inmigración que atraviesa estas aguas y que da sentido a la visita del papa a Canarias. La celebración se inscribe así en una realidad concreta, marcada por el sufrimiento y la esperanza. El papa se orienta hacia Santa Cruz, incorporando la ciudad como parte de la asamblea. La topografía permite que el conjunto sea visible desde la avenida marítima".

También desarrolla el concepto de la geometría, que "estructura el proyecto desde su origen. La planta adopta la cruz griega inscrita en un cuadrado de lava negra, en referencia a San Pietro de Bramante. Una forma precisa, esencial. De esa matriz nacen el altar, el ambón y la sede, vinculados entre sí por una misma lógica. Sobre el altar, una abertura en la cubierta establece una relación directa con el cielo. En ese punto, el plano desciende y el espacio se comprime".

Y por último, un espacio que realza la potencia espiritual a través de la liturgia. "En el eje principal se sitúa el Cristo de La Laguna, sobre el Santo Padre y frente a un fondo neutro. La Virgen de Candelaria completa el conjunto, estableciendo una triangulación con el altar y el ambón. El proyecto busca claridad, proporción y permanencia dentro de lo efímero", precisa Alejandro Beautell.

Cuenta atrás para un evento histórico

Quedan cincuenta días y hace falta un mes para transformar los planos en el espacio celebrativo de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Tenerife. Y Alejandro Beautell no quiere un milagro; antes bien, hace suya la máxima de a Dios rogando...