La Aemet prevé un miércoles con más frío y con lluvias en Tenerife
En las cumbres centrales de la isla habrá cielos despejados
La jornada de este miércoles, 22 de abril, será más fresca en Tenerife, con termómetros entre los 18 y 21 grados. Además, también se espera que continúen las lluvias débiles, que podrán llegar a ser moderadas en algunos puntos de la isla.
Según la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos, por su parte, estarán despejados en las cumbres centrales, con intervalos de nubes altas.
En el resto del archipiélago, habrá cielos predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Cumbres centrales despejadas, salvo algunos intervalos de nubes altas. En el resto, cielos predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado descenso de las máximas en el norte y noreste de la isla. Viento flojo del noreste, predominando el régimen de brisas durante las horas centrales. En cumbres centrales, suroeste moderado.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 21
LA GOMERA
Predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste, predominando el régimen de brisas durante las horas centrales.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 21
LA PALMA
Predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Al final del día podrán abrir amplios claros. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste, con intervalos de norte moderado durante la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 20
EL HIERRO
Predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste, con intervalos de norte moderado durante la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 15
- La visita del papa León XIV a Tenerife el 12 de junio obliga a cerrar la autopista del Norte en horas puntas
- Vecinos retienen y golpean a un menor en Tenerife por robar una caja registradora
- Tenerife convierte al Pijaral en el quinto sendero con una ecotasa para el acceso
- Santa Cruz de Tenerife aprueba de forma inicial el plan que la hará más verde y «bella»
- Otilia, Juana y Ramón, las personas fallecidas en el incendio en Tenerife
- El plan de reforma de la avenida de La Trinidad, en La Laguna, se retrasa por el carácter privado de sus soportales
- La Policía Nacional detiene en Tenerife a un peligroso fugitivo reclamado por Polonia con una pena de 485 años de prisión
- Lo que dicen las matemáticas: un 11% de opciones de que el CD Tenerife ascienda este sábado