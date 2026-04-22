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La Aemet prevé un miércoles con más frío y con lluvias en Tenerife

En las cumbres centrales de la isla habrá cielos despejados

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La jornada de este miércoles, 22 de abril, será más fresca en Tenerife, con termómetros entre los 18 y 21 grados. Además, también se espera que continúen las lluvias débiles, que podrán llegar a ser moderadas en algunos puntos de la isla.

Según la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos, por su parte, estarán despejados en las cumbres centrales, con intervalos de nubes altas.

En el resto del archipiélago, habrá cielos predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Cumbres centrales despejadas, salvo algunos intervalos de nubes altas. En el resto, cielos predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado descenso de las máximas en el norte y noreste de la isla. Viento flojo del noreste, predominando el régimen de brisas durante las horas centrales. En cumbres centrales, suroeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 21

LA GOMERA

Predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste, predominando el régimen de brisas durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 21

Archivo - Cielos nubosos. Imagen de archivo

Cielos nubosos. Imagen de archivo / EUROPA PRESS - Archivo

LA PALMA

Predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Al final del día podrán abrir amplios claros. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste, con intervalos de norte moderado durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 20

EL HIERRO

Predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste, con intervalos de norte moderado durante la tarde.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 15

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