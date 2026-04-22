La Aemet avisa de lluvias persistentes en Tenerife este jueves: cielos nubosos y ligero descenso de temperaturas

El tiempo en Tenerife este jueves estará marcado por la nubosidad y las lluvias, en una jornada donde la inestabilidad volverá a ser protagonista. Según la AEMET, se esperan precipitaciones que podrían ser persistentes en algunas zonas de la isla, acompañadas de un ligero descenso de las temperaturas y viento en aumento a lo largo del día.

En Tenerife, predominarán los cielos nubosos durante gran parte de la jornada, con excepción del entorno del Teide, donde se mantendrán despejados. A lo largo del día, especialmente en el norte y la vertiente este, se esperan lluvias débiles a moderadas que podrían ser persistentes, mientras que en el resto de zonas no se descartan precipitaciones ocasionales.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque se prevé un ligero descenso en la vertiente sur y en cumbres, sobre todo en las máximas. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 17 y 21 grados.

El viento será flojo de componente norte durante la mañana, pero tenderá a intensificarse a moderado por la tarde, mientras que en cumbres centrales soplará de componente oeste con mayor intensidad.

Canarias: lluvias en varias islas y mar tranquila

En el resto del archipiélago, la situación será similar. Gran Canaria registrará cielos nubosos con precipitaciones débiles persistentes en el norte y este, que podrían intensificarse durante las horas centrales.

En La Gomera, también se esperan lluvias persistentes, mientras que en La Palma y El Hierro la probabilidad será menor, con precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en el norte.

Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura tendrán cielos con intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvias débiles, con tendencia a mejorar a lo largo del día.

En el mar, se prevén condiciones relativamente tranquilas, con marejadilla y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, y viento variable con predominio de la componente norte.

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En definitiva, la AEMET confirma un jueves inestable en Tenerife y Canarias, con lluvias en varias zonas, cielos nubosos y temperaturas ligeramente más frescas.