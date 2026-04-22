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Adiós a que te vacíen las cuentas bancarias: la Guardia Civil da la clave para que los tinerfeños protejan su dinero

Los agentes buscan concienciar sobre la importancia de activar esta medida de seguridad en las cuentas bancarias

La Guardia Civil ofrece la clave para protegerse frente a los ciberdelincuetes

La Guardia Civil ofrece la clave para protegerse frente a los ciberdelincuetes / Guardia Civil

Helena Ros

Helena Ros

Los ciberdelincuentes continúan avanzando y poniendo en práctica estafas para conseguir vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas. Las autoridades se encargan de alertar a la sociedad para que no caigan en estos fraudes y explican cómo funciona cada estafa y como actúan quienes la llevan a cabo.

La Guardia Civil ha compartido un vídeo para ayudar a los ciudadanos a proteger su información bancaria y evitar así que los ciberdelincuentes puedan acceder a ellas y robar dinero a sus víctimas. "Protege tu dinero y pónselo más difícil a los ciberdelincuentes", insisten los agentes.

Doble verificación

Los agentes han facilitado una clave sencilla a los ciudadanos para que los ciberdelincuentes no puedan acceder a sus cuentas bancarias. Para protegerse de muchas estafas y que los ciberdelincuentes no pueden acceder a las cuentas bancarias de loas personas estafadas, los agentes ofrecen un método muy fácil y seguro.

"¿Quieres evitar a los ciberdelincuentes?", así comienza el vídeo en el que la agente de la Guardia Civil ofrece la manera de terminar con ellos. La doble verificación ofrece una capa extra de seguridad a tus cuentas, ya que no basta con introducir simplemente la contraseña, sino que el sistema solicita un segundo código que se envía "a un dispositivo que tú designes".

De esta forma, evitarás accesos no autorizados y podrás decir adiós a que los ciberdelincuentes acceden a tus cuentas bancarias y las vacíen. Además, la Guardia Civil hace hincapié en que ese código nunca debe compartirse con nadie, ya que es la llave de acceso a la cuenta.

Noticias relacionadas y más

Un simple gesto para evitar fraudes

Los ciberdelincuentes cada vez utilizan nuevas técnicas para engañar a sus víctimas y conseguir los datos necesarios para vaciar sus cuentas bancarias. Por ello, la prevención es la mejor defensa para las estafas y activar la doble verificación, desconfiar de mensajes sospechosos y no compartir información personas y bancaria son acciones clave para protegerse.

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