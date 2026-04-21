La visita del papa León XIV pone a Tenerife en prealerta por evento multitudinario

Tenerife será una de las dos Islas que quedarán bajo prealerta por evento multitudinario por la próxima visita del papa León XIV el 12 de junio. La medida, activada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, entrará en vigor a las 12:00 horas del 27 de abril y busca anticiparse a la gran afluencia de personas prevista durante la estancia del pontífice en la isla.

Además, la prealerta también se aplicará a Gran Canaria, adonde se desplazará el papa León XIV.

La decisión se adopta en aplicación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (PLATECA) y tiene como objetivo reforzar la coordinación de los recursos, garantizar la seguridad de los asistentes y preparar con antelación el operativo para uno de los eventos más multitudinarios del año en Tenerife.

Santa Cruz acogerá la gran misa del papa

El foco principal de la visita del papa León XIV a Tenerife estará en Santa Cruz. El pontífice oficiará una misa multitudinaria el 12 de junio en el puerto de la capital tinerfeña, dentro de su viaje a España y Canarias. Ese acto está llamado a convertirse en uno de los momentos centrales de toda la agenda papal en el Archipiélago.

La previsión de una llegada masiva de fieles, visitantes y curiosos es precisamente lo que ha llevado al Gobierno canario a activar con meses de antelación la prealerta, paso previo a la situación de alerta que se aplicará durante la presencia del papa en Canarias.

Tenerife empieza a preparar el gran dispositivo

La Dirección General de Emergencias ha avanzado que convocará al comité asesor del PLATECA para coordinar todos los recursos implicados. En el caso de Tenerife, esto afectará especialmente a la organización del dispositivo de seguridad, movilidad, emergencias y control de accesos en torno a la misa de Santa Cruz.

La magnitud del evento ya ha obligado a empezar a planificar medidas excepcionales. Entre ellas, la Iglesia y los organizadores han planteado incluso que no haya clases en Tenerife el 12 de junio para facilitar la logística y reducir el impacto de movilidad en una jornada que se prevé histórica para la isla.

Una visita histórica para la isla

La presencia de León XIV en Tenerife tendrá además un valor simbólico especial. Será la primera visita de un papa a Canarias, un hecho que el Gobierno autonómico ha presentado como un acontecimiento de alcance internacional y de enorme relevancia para las islas.

Con la prealerta ya activada, Tenerife da así el primer paso formal en la preparación de una visita que promete reunir a miles de personas en Santa Cruz y situar a la isla en el centro de la atención informativa durante el mes de junio.