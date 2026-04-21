La venezolana Patricia Ortega termina 'Golpes a mi puerta', rodada en Tenerife

La directora venezolana afincada en Sevilla, Patricia Ortega, ha terminado el rodaje de su última película 'Golpes a mi puerta', su nuevo trabajo tras el éxito de 'Mamacruz'.

La productora de la película ha informado en un comunicado de que se trata de una película escrita por Nicolás Giacobone, —Premio Óscar por Birdman— junto a Cecilia Libster, y ha conseguido sacar adelante un rodaje que se ha desarrollado entre Toledo y Tenerife.

Un proceso que la directora ha definido como "exigente e intenso", pero también marcado por una conexión poco habitual en este tipo de proyectos.

Protagonistas

Protagonizado por Mimi Lazo, Bárbara Cuesta, Daniel Arias y Ramiro Blas, con la participación especial de Neus Sanz y Vladimir Cruz, la película plantea un conflicto moral que se desencadena cuando un hombre acusado de terrorismo pide refugio a dos religiosas, obligándolas a tomar una decisión sin salida. "Llegué a este proyecto por casualidad, o quizás por causalidad, de esas que parecen sacadas de una película. Esta vez sí puedo decir que el universo se alineó para vincularme con Mimí Lazo y con Eterno Pictures", ha explicado Patricia Ortega sobre el origen de una película que, desde el inicio, sintió como "una oportunidad imposible de dejar pasar".

Rodaje de 'Golpes a mi puerta' en Tenerife / Andrés Gutiérrez

Ese impulso inicial se trasladó a un rodaje que, pese a las dificultades, encontró rápidamente su equilibrio creativo, y se ha podido completar "como un proceso como un viaje en constante movimiento".

Producción

'Golpes a mi puerta' es una Producción de Eterno Island Pictures en asociación con VIP2000 TV y Broadway en Español LLC, con Patricia González (productora ejecutiva de Eterno Pictures), Roxana Rotundo (Directora ejecutiva de VIP 2000 TV) y Mimí Lazo como productoras ejecutivas.

Tras las cámaras se encuentran David Cortázar, al frente de la dirección de fotografía y Gustavo Ramírez en la dirección de arte y Fátima de los Santos al frente del montaje. El sonido está a cargo de Miguel Carretero y la música original es de José Cuesta.

El diseño de vestuario es de Amador García, el maquillaje y peluquería de Sonia de la Fuente y Federico Calcatelli, los efectos especiales de Iván López y la foto fija de Rubén Chavero.