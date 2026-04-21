Los médicos de Tenerife se movilizan contra el Estatuto Marco: la huelga se extiende hasta finales de abril

Tenerife volverá a verse afectada por la huelga nacional de médicos convocada contra la reforma del Estatuto Marco. El paro está fijado entre el lunes 27 y el jueves 30 de abril y forma parte del calendario de movilizaciones que los sindicatos médicos mantienen activo también para mayo y junio ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad.

En la isla, el conflicto no llega en un vacío. En una de las últimas jornadas de huelga, la del 20 de marzo, el seguimiento en Tenerife alcanzó el 16,33 %, con 327 médicos secundando el paro. Días después, en la jornada del 1 de abril, el respaldo bajó al 10,93 %, aunque todavía con 271 facultativos en huelga en el área de salud tinerfeña.

Ese precedente convierte a Tenerife en uno de los territorios donde la nueva convocatoria se mira con más atención dentro del Archipiélago. Aunque el seguimiento ha sido mayor en algunas jornadas en Gran Canaria, los datos de la isla dejan claro que la movilización también ha tenido un peso relevante en los hospitales y centros sanitarios tinerfeños.

La anterior convocatoria dejó 16.000 consultas médicas canceladas

La preocupación no se limita al número de facultativos que se suman al paro. La consejera de Sanidad, Esther Monzón, aseguró esta semana que la última convocatoria de cinco días dejó en Canarias 16.000 consultas médicas anuladas y 345 intervenciones quirúrgicas suspendidas. Aunque esa cifra se ofrece para el conjunto del Archipiélago y no desglosada por islas, sirve de referencia para medir el posible impacto que una nueva semana de huelga puede tener también en Tenerife.

El Gobierno canario ha reclamado al Ministerio que desbloquee el conflicto cuanto antes. Monzón insistió en el Consejo Interterritorial en la necesidad de mantener el diálogo con el comité de huelga para evitar que el sistema sanitario siga acumulando tensión asistencial.

Los sindicatos exigen una regulación propia para los médicos

Detrás de la protesta está el rechazo de los sindicatos médicos al borrador del nuevo Estatuto Marco. Las organizaciones convocantes exigen una regulación propia para la profesión médica y mantienen que no renunciarán al calendario de movilizaciones mientras no haya avances reales en la negociación.

En Tenerife, la nueva convocatoria llega así con una doble lectura. Por un lado, como un episodio más de un conflicto estatal que sigue sin resolverse. Por otro, como una amenaza directa para la actividad ordinaria en la isla, después de varias jornadas en las que ya se ha constatado un seguimiento significativo entre los profesionales.

A la espera de conocer el alcance exacto que tendrán los servicios mínimos de esta nueva tanda de paros, el foco vuelve a estar puesto en cómo afectará la huelga a consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones programadas en Tenerife. De momento, la isla afronta la próxima semana con una certeza: la protesta médica sigue abierta y su impacto ya se ha dejado notar en la sanidad canaria.