Iker Casillas se deja ver en Tenerife con una visita a un conocido guachinche de La Orotava

Iker Casillas ha vuelto a dejarse ver en Tenerife. El que fuera capitán del Real Madrid y de la Selección Española realizó una visita al guachinche El Talegazo, en las medianías de La Orotava, en una escapada que no ha pasado desapercibida.

Según ha contado el propio establecimiento en sus redes sociales, el exfutbolista llegó al local "por una recomendación", una frase breve que ha bastado para despertar el interés de seguidores, clientes habituales y aficionados al fútbol.

La elección del lugar también ha llamado la atención. Lejos de restaurantes de perfil más exclusivo, Casillas apostó por uno de los formatos más representativos de la gastronomía popular de Tenerife: el guachinche.

La imagen de Casillas en este establecimiento de La Orotava ha sido recibida con entusiasmo en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado tanto la cercanía del exguardameta como la proyección que supone su visita para un local muy conocido en la zona norte de Tenerife.

Un nombre unido desde hace años al recuerdo de Tenerife

La presencia de Casillas en la isla añade además un matiz simbólico para muchos aficionados al fútbol. Aunque su visita actual tiene un claro tono gastronómico y distendido, lo cierto es que Tenerife ocupa desde hace años un lugar reconocible en el imaginario madridista.

El propio Casillas recordó en su pódcast Bajo los palos cómo, siendo apenas un niño, tenía marcada la palabra Tenerife por lo que significaron para el Real Madrid las ligas que el club blanco dejó escapar ante el CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López en 1992 y 1993.

"Yo siempre tenía Tenerife marcado en mi cabeza como un sitio que para los madridistas era lo peor que podía haber", llegó a decir en conversación con el narrador Carlos Martínez. Aun así, el exfutbolista matizó inmediatamente ese recuerdo deportivo con elogios hacia la isla, a la que definió como una ciudad maravillosa dentro de unas islas preciosas.