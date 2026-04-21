Multa de 200 euros por cometer este error con el alumbrado al atardecer: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Al atardecer, los conductores se enfrentan a uno de los momentos del día más peligrosos para circular. Los cambios de luz y la posición del sol pueden reducir significativamente la visibilidad de los conductores, poniendo en riesgo la seguridad vial. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado una de medidas clave para evitar deslumbramientos en ese instante.

Además, desde Tráfico recuerdan la importancia del alumbrado e insisten en que es igual de importante ver que ser visto.

¿Qué luces se deben utilizan los conductores al atardecer?

Uno de los fallos más habituales es no encender las luces del vehículo a tiempo o confiar en el "modo automático" que incorporan la mayoría de vehículos más nuevos. La normativa recoger que las luces de cruce debe utilizarse desde la puesta hasta la salida del sol, pero también cundo disminuye la visibilidad, algo que ocurre durante el amanecer y atardecer.

No cumplir con esta obligación supone una infracción grave sancionada con 200 euros para los conductores que la cometan.

Cómo evitar deslumbramientos al volante

La DGT lanza una serie de consejos a los conductores para que eviten los deslumbramientos al atardecer:

Utiliza gafas de sol , si es posible polarizadas.

, si es posible polarizadas. Mantener la trayectoria y reducir la velocidad si deslumbra el sol, evitando frenazos bruscos.

si deslumbra el sol, evitando frenazos bruscos. Utiliza el parasol puntualmente, ya que reduce el campo de visión.

puntualmente, ya que reduce el campo de visión. Mantén el parabrisas limpio.

Desde el organismo, insisten en que extremar la precaución es clave para evitar imprevistos durante los desplazamientos y garantizar tanto la propia seguridad como la del resto de usuarios de la vía.

Las gafas de sol prohibidas al volante

No todas las gafas de sol son válidas para la conducción. La DGT advierte a los conductores sobre las gafas con filtro de categoría 4, que están diseñadas para condiciones extremas. Tráfico insiste en su prohibición porque este tipo de lentes bloquea gran parte de la luz, lo que dificulta la visión en las zonas de sombras, túneles o momentos como el amanecer o atardecer.

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación recuerda que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía". Por ello, el uso de este tipo de gafas de sol al volante puede acarrear sanciones de 200 euros, pero sin pérdida de puntos del carné de conducir.

Para conducir de manera segura, se recomienda utiliza gafas con filtro de categoría 2 o 3, las cuales ofrecen protección sin comprometer la visibilidad. También se aconseja que sean polarizadas y que cuenten con homologación CE, lo que garantiza su calidad y seguridad.