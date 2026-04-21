El guachinche de Tenerife que conquista con sus platos tradicionales y la especialidad de la casa: abierto desde hace 20 años

En Tenerife siguen habiendo establecimiento que son auténticos paradas obligatorias en la isla porque se caracterizan por ofrecer cocina canaria tradicional en un ambiente de siempre. En San Cristóbal de La Laguna se encuentra Casa Yeye, un guachinche que pasa desapercibido para quienes no lo conocen porque no tiene ni cartel en el exterior.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo han visitado recientemente y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "No tiene ni cartel por fuera, pero en esta casita hay una familia humilde que hace su trabajo con muchísimo cariño, eso se percibe en la comida y el ambiente", comentan.

Platos tradicionales y la especialidad de la casa

En su visita, comenzando con gofio que fue un plato al que invita la casa para empezar a abrir el apetito. Se decantaron por la ensalada de la casa que lleva aguacate, manzana, queso, cebolla frita, lechuga, tomate y “un montón de cosas”. Continuaron con la ropa vieja de pulpo, la cual aseguran que es difícil de encontrar y comentan que les fascina el plato “porque es como el de casa de la abuelita”.

La especialidad de la casa es el solomillo al limón, un plato que conquista el paladar de quienes lo prueban y destacan la jugosidad y textura de la carne. Además, viene acompañado de papas fritas y desde el establecimiento explican que son uno de los puntos fuertes del establecimiento. “Mi eso aquí son las papitas, viene gente hasta de Las Palmas a comer papas”, afirman desde el local.

Para rematar la comida, probaron el conejo frito y Joana insiste en que “es el típico sitio por el que has pasado unas cuantas veces y no sabes que está aquí”.

Como broche final, probaron la crema catalana y el flan de chocolate, dos postres imprescindibles para los amantes del dulce.

Un lugar para disfrutar sin prisas

“Cuando decimos que aquí se viene a disfrutar con calma, nos referimos a estas cositas”, comentan haciendo referencia al café servido en la cafetera de toda la vida. Además, “aquí trabajan para vivir, no viven para trabajar. Así que si vienen, vengan con reserva y si vienen con prisas no vengan”, recuerdan los creadores de contenido.

El establecimiento lleva abierto 20 años y se caracteriza por ofrecer un trato familiar y cercano. "La verdad que hemos pasado un rato agradable y nos hemos sentido como en familia", afirman tras su visita.

Horario y ubicación

Casa Yeye se encuentra en el camino las Mercedes, 205a, La Laguna. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local y han disfrutado de algunas de sus elaboraciones

Abre de viernes a domingo de 13:00 a 17:00, el resto de días el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.