Granadilla pondrá guaguas gratis para asistir a la misa del papa en Santa Cruz de Tenerife

Granadilla de Abona facilitará el desplazamiento de sus vecinos a uno de los actos más esperados del próximo mes de junio en Tenerife. El Ayuntamiento ha anunciado que pondrá en marcha guaguas gratuitas para acudir a la misa que celebrará el papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife el próximo 12 de junio.

La medida busca que las personas interesadas en asistir a este evento puedan hacerlo de forma más cómoda, segura y accesible, evitando dificultades de transporte en una jornada que se prevé multitudinaria en la capital tinerfeña.

Un transporte gratuito para facilitar la asistencia

Según ha explicado el Consistorio, esta iniciativa pretende facilitar la participación de la ciudadanía de Granadilla en un acontecimiento de gran relevancia internacional, como será la presencia del Pontífice en Tenerife.

La concejal de Participación Ciudadana, Adaisy Arias, ha señalado que el objetivo es acercar este evento histórico a la población y garantizar el acceso en igualdad de condiciones para quienes deseen acudir.

El Ayuntamiento prepara rutas, horarios e inscripciones

El área de Participación Ciudadana trabaja ya en la planificación del dispositivo especial de transporte, que incluirá la organización de rutas, horarios, puntos de salida y el sistema de inscripción previa para reservar plaza.

Toda esa información será comunicada en las próximas semanas a través de las plataformas digitales del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.