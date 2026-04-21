El Gobierno canario quiere evitar la demolición de la piscina de Los Silos

La supervivencia de la piscina de Los Silos sigue en el aire. La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario "tiene interés en recuperarla para la ciudadanía", para lo que muestra disposición a entablar las negociaciones con el Gobierno central en el momento en que la normativa vigente establece. Lo asegura el director general Antonio Acosta, quien afirma que "en este momento, la piscina de Los Silos está en demolición, porque es lo que propone el Estado".

El Ejecutivo regional comunicó hace un mes el rechazo de la nueva concesión solicitada por el Ayuntamiento silense, al que dio traslado del informe "preceptivo y vinculante" del Gobierno central, administración competente en esta materia según consta en el decreto de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma. Acosta aclara que, en esta materia, Canarias no puede tomar una decisión contraria a la del Estado. El director general aboga por la vía de la negociación "para intentar un cambio de opinión" en Madrid, "algo que no ha pasado nunca hasta ahora".

El ente solicitante

Antonio Acosta puntualiza que es el Ayuntamiento de Los Silos, como ente solicitante de la concesión administrativa de la piscina, a quien corresponde utilizar la vía del Contencioso-Administrativo contra la decisión del Gobierno central de demoler la piscina.

En este marco, la sombra sobre la desaparición de la piscina silense vuelve a aparecer después del rayo de luz que supuso, la semana pasada, una sentencia de la Audiencia Nacional que permite a Candelaria recuperar su piscina municipal, ubicada en El Pozo, junto al mar. "El problema en Los Silos es que ya tenemos una resolución judicial -refiriéndose a la negativa para una nueva concesión en 2022- y se trata de un expediente que ya tiene informe del Estado". No obstante, muestra optimismo y habla de que el dictamen del caso de la Villa Mariana pueda sentar jurisprudencia, lo que ayudaría al municipio.

La sentencia de la Audiencia nacional sobre la piscina de Candelaria reconoce que la instalación va más allá de la práctica deportiva y aporta beneficios a la sociedad, en especial a la salud de los vecinos. Esto justifica, según los cuatro magistrados que se pronunciaron a favor del Ayuntamiento candelariero, que la instalación invada la primera línea de costa aunque pueda causar daños al medio ambiente. Ahora, el Ayuntamiento de Los Silos debe esperar a que opinen lo mismo en cuanto a su pileta.

Cerrada en 2019

La piscina cerró en 2019, cuando el gobierno local socialista del momento no renovó la concesión en 2018. A pesar de las gestiones de dos grupos de gobierno, una manifestación ciudadana y la amenaza de derribo, la infraestructura sigue clausurada.

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario incidió en que "con el marco legal que tenemos, es el Estado quien tiene la última palabra porque cuenta con un informe preceptivo y vinculante". También argumenta que aunque se haya hecho el traspaso de la gestión de la costa canaria, "ahora mismo podemos tener un 60% o 70% de esas competencias. El 30% restante es tan importante que lo utilizan para bloquear a Canarias en sus decisiones".