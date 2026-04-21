Galicia será el destino invitado en GastroCanarias 2026, que reunirá al sector en Tenerife

Galicia será el territorio invitado en el XI Salón Gastronómico de Canarias, GastroCanarias 2026, que se celebrará del 19 al 21 de mayo en el Recinto Ferial de Tenerife y reunirá a profesionales de la restauración, la hostelería y la industria alimentaria.

La incorporación de Galicia inaugura una nueva etapa en el salón, que tras haber recorrido en ediciones anteriores las ocho islas como territorios invitados, abre ahora su proyección exterior con la participación de regiones de referencia gastronómica, según ha informado este martes en rueda de prensa la directora de GastroCanarias, Cristina Hernández.

La comunidad gallega se integrará en la programación como exponente del intercambio culinario, cultural y profesional que promueve el evento.

Durante tres jornadas, GastroCanarias congregará a empresas, productores, distribuidores, cocineros, personal de sala, baristas, panaderos y pasteleros, además de alumnado y otros perfiles vinculados al sector.

El salón contará con cerca de 80 expositores y más de 200 stands, en los que se presentarán novedades en alimentación, equipamiento y soluciones para la hostelería.

El programa mantendrá su estructura habitual con zona expositiva, aulas de formación, ponencias y actividades profesionales, e incorporará nuevos contenidos dirigidos a responder a los retos actuales del sector.

Nuevos campeonatos de tostas de desayuno, panadería, ensaladilla y café

Entre las principales novedades figuran cuatro nuevos campeonatos oficiales: el de ensaladilla, el de tostas de desayuno, el de panadería artesana y el de barista, que se suman al conjunto de 14 competiciones previstas y reflejan tendencias como la revalorización de la barra, el auge de los desayunos y el crecimiento del café de especialidad.

Asimismo, el salón acogerá la presentación de "El Reto de Masterchef World Tenerife 2026", la versión digital de MasterChef, cuya final permitirá el acceso directo a la fase final del concurso.

El evento reforzará también su vertiente de análisis con la creación del espacio "GastroCanarias Trends Talk", un foro de debate que reunirá charlas y mesas redondas sobre tendencias y cuestiones estratégicas para la gastronomía y la hostelería, ha precisado la directora del evento.

Las inscripciones a todos los concursos se abrieron el pasado mes de marzo y hasta la fecha hay casi 100 inscritos entre todas las categorías. Para algunos ya está cerrado el plazo y para otros se acaba el 4 de mayo.

Cristina Hernández ha insistido en la importancia de darle soporte a las empresas que hay en Canarias relacionadas con la gastronomía para que se mantengan y su talento no se pierda.

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En la presentación de GastroCanarias han participado también el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, junto al consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez,quienes han hechi hincapié en el papel del salón como motor económico y punto de encuentro para el sector en Canarias.