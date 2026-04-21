Dos expulsiones y una abstención permiten aprobar el presupuesto en Arona

El Pleno del Ayuntamiento de Arona aprobó ayer el presupuesto municipal para este año, que asciende a casi 138 millones de euros, con los votos a favor del Gobierno local (PP, CC y Vox), en contra de PSOE y Más por Arona y la abstención del edil de Nueva Canarias. A la sesión no asistió la concejala Dácil León (MxA) y fueron expulsadas durante el debate las socialistas Ruth Lorenzo y Mikaela Brito. En el momento de la votación, el grupo de gobierno contó con mayoría absoluta.

A la cobertura operativa de servicios municipales y contratos esenciales, incluyendo limpieza, mantenimiento, suministros y conservación de espacios públicos, entre otros, Arona destina casi 74 millones de euros, más de la mitad del presupuesto.

El anexo de inversiones incluye la renovación de la rambla de Las Galletas, el centro cívico de El Palm-Mar, la reforma del centro de mayores del caso, actuaciones en Guargacho, mejoras en instalaciones deportivas, inversiones en seguridad, alumbrado, espacios públicos y en la red de aguas residuales, entre otras.

Servicios Sociales aparecen como «un eje prioritario» con «un incremento de la aportación municipal al organismo autónomo». En vivienda, la alcaldesa, Fátima Lemes, destacó que el Ayuntamiento cuenta con 8,5 millones de euros en la partida de adquisición de terrenos «para comenzar a dar respuesta a esta problemática y avanzar en el impulso de vivienda asequible».

En este capítulo, PSOE y Más por Arona coincidieron en destacar que el presupuesto refleja cero euros para vivienda. «Expulsan a la oposición para aprobar presupuestos que destinan cero euros a vivienda y transporte público, mientras recortan en seguridad y aumentan el gasto en fiestas», denunció el portavoz socialista, José Julián Mena. MxA especificó que el presupuesto no incluye «ni un euro en alquiler social, ni apoyo a jóvenes o familias vulnerables, ni compra de suelo para vivienda pública ni creación de una Oficina Municipal de Vivienda».

A juicio de Mena, la alcaldesa «optó por la expulsión de dos concejales del PSOE como estrategia para alterar artificialmente la aritmética del pleno y asegurar la aprobación de unos presupuestos que no contaban con el respaldo necesario». La concejala Raquel García apuntó que «es un documento sin ambición que nace de una purga democrática».

El PSOE subrayó que, frente a la inversión real de apenas 3,1 millones de euros presentada por Lemes, «el municipio queda huérfano de proyectos transformadores». En esa línea, Más por Arona reprochó al tripartito que gobierna el municipio que destine «prácticamente lo mismo para el show que para mejorar el municipio», en alusión a los tres millones reservados a obras públicas frente a los 2,7 millones que presupuestan PP, CC y Vox como gastos en «eventos, fiestas y propaganda».

Además de subrayar que «este gobierno vuelve a cumplir con la ciudadanía y vuelve a cumplir con la ley», la alcaldesa, Fátima Lemes, remarcó que «en Arona hemos pasado de la incertidumbre a la planificación, del desorden a la estabilidad y del caos a una gestión con rumbo». La concejala de Hacienda, Guacimara Tavío, señaló que «estas cuentas están diseñadas para sostener servicios y ejecutar actuaciones concretas, con un marco económico equilibrado y con respaldo técnico».

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El presupuesto del propio Ayuntamiento de Arona asciende a casi 134 millones de euros, que se elevan a los casi 138 millones al sumar los correspondientes a los organismos autónomos y a la empresa municipal Adesa. Todo ello supone un aumento del 5,16% respecto al ejercicio anterior, según el Gobierno municipal.