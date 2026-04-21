Todo lo que debes saber si vas a la Romería de San Marcos, en Tegueste: recorrido, guaguas y cómo vestir bien

La Romería de San Marcos Evangelista de Tegueste se celebrará este domingo 26 de abril. La edición número 58 de esta fiesta emblemática volverá a llenar el casco del municipio con carretas, parrandas y miles de asistentes en una de las citas más populares del calendario festivo de Tenerife.

El Ayuntamiento de la Villa de Tegueste ya ha detallado el recorrido oficial, el dispositivo especial de seguridad, el funcionamiento del transporte público reforzado y también una guía con recomendaciones sobre la vestimenta tradicional correcta para acudir a la romería.

Recorrido oficial de la Romería de Tegueste

La romería arrancará desde la Plaza de Tegueste. Desde allí, los participantes subirán por la calle El Pino, uno de los puntos clásicos del inicio del recorrido.

Las carretas esperarán su turno en la zona de La Placeta y la calle Jesús Cedrés, incorporándose después a la romería bajando por la calle La Audiencia. A continuación, el trayecto seguirá por la calle El Carmen.

Después, los grupos subirán por la calle Nueva, atravesarán la zona peatonal del casco histórico y volverán a enlazar con la calle El Pino, donde se completará el itinerario.

El Consistorio ha recordado que es obligatorio respetar siempre el recorrido establecido y seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad.

Arturo Jiménez / El Día

Calles afectadas y cambios en el tráfico

Aunque no se ha difundido un listado cerrado de calles cortadas con horarios individualizados, sí está claro que habrá un dispositivo especial de tráfico y control de accesos en todo el entorno del casco urbano por donde transcurre la romería.

Las principales zonas afectadas serán las del propio recorrido: Plaza de Tegueste, calle El Pino, La Placeta, calle Jesús Cedrés, calle La Audiencia, calle El Carmen, calle Nueva, y la zona peatonal del casco histórico.

La recomendación práctica para quienes acudan en coche es anticipar la llegada, evitar circular por el centro del municipio durante las horas centrales del evento y consultar los desvíos habilitados por la organización y los cuerpos de seguridad.

Dispositivo especial de seguridad: casi 200 efectivos

Para garantizar el orden durante la jornada, la Junta Local de Seguridad ha coordinado un operativo de alrededor de 200 efectivos.

El despliegue contará con: 90 agentes de la Guardia Civil, 26 policías locales, 18 miembros de la Policía Canaria, 30 efectivos de Protección Civil y otros cuerpos de seguridad.

Este operativo estará centrado en la regulación del tráfico, el control de accesos y la coordinación con los servicios de transporte, entre ellos Titsa.

¿Qué guaguas coger para ir a la Romería de Tegueste?

Titsa pondrá en marcha un dispositivo especial para facilitar la asistencia a la romería, con refuerzos y servicios adicionales durante toda la jornada. La línea 015 entre Santa Cruz y La Laguna directa se reforzará según la demanda entre las 10:00 y las 19:30 horas.

Además, se activará un servicio especial desde las 10:00 horas, con viajes a demanda hasta la 1:00 de la madrugada. Este servicio saldrá desde el Intercambiador de La Laguna y circulará por la Vía de Ronda hacia Tegueste.

También se reforzarán las líneas:

050 : La Laguna - Tegueste - Bajamar - Punta del Hidalgo

: La Laguna - Tegueste - Bajamar - Punta del Hidalgo 051 : Circular La Laguna - Tejina - Tacoronte - La Laguna

: Circular La Laguna - Tejina - Tacoronte - La Laguna 052 : La Laguna - Tegueste por El Socorro

: La Laguna - Tegueste por El Socorro 057: Circular La Laguna - Tacoronte - Tejina - La Laguna

Dónde coger la guagua

En sentido Tegueste entre las 10:00 y las 16:00 horas, la recogida de pasajeros se hará fuera del Intercambiador de La Laguna, con recorrido por la Vía de Ronda.

Mientras que en sentido La Laguna, entre las 15:00 y las 01:30 horas, la salida será desde la parada especial de la Romería de Tegueste, también por la Vía de Ronda hasta La Laguna.

Además, las líneas 051 y 057 dejarán de pasar por dentro de Pedro Álvarez desde las 10:00 horas hasta la finalización del evento.

Horarios destacados de las líneas reforzadas

Línea 050: habrá salidas adicionales desde Punta del Hidalgo durante la mañana y la tarde, y desde Tegueste a partir de las 17:40 horas hasta después de medianoche.

Línea 051: se reforzará con nuevas salidas desde Tegueste entre las 17:45 y las 00:10 horas.

Línea 052: tendrá más salidas desde La Laguna entre las 10:45 y las 15:30 horas. Y regresos desde Tegueste a partir de las 15:45 y hasta las 22:30 horas.

Línea 057: añadirá servicios extra desde Tacorote entre las 10:10 y las 16:35 horas.

¿Cómo vestir de forma correcta para la romería?

Uno de los aspectos que más cuida el Ayuntamiento de Tegueste este año es la vestimenta tradicional. El Consistorio ha difundido una guía recordando que vestirse de mago o maga no es solo una cuestión estética, sino también de respeto, identidad y cultura.

La recomendación general es acudir con indumentaria tradicional canaria y evitar mezclas con ropa o complementos actuales. Para ello, la guía propone una serie de recomendaciones:

Llevar la cabeza cubierta (ellos con sombrero; ellas con sombrero y pañuelo o solo pañuelo).

Elegir prendas tradicionales : lino o algodón, faldas con vuelo, justillos y delantales.

: lino o algodón, faldas con vuelo, justillos y delantales. Cuidar la colocación de fajines, chalecos y complementos.

El uso de delantales, como mínimo, hasta la rodilla.

Llevar calzado tradicional: zapatos de piel o alpargatas .

. Utilizar bolsos o talegas de tejido tradicional.

Respetar los materiales, colores y combinaciones propias de la indumentaria.

Guía para el buen uso de la vestimenta tradicional. / E. D.

Siguiendo estas recomendaciones, queda claro que no habría que utilizar ningún tipo de ropa o complementos actuales. Sin embargo, ante cualquier posible duda, el Ayuntamiento aclara cuáles son las prendas y accesorios que hay que evitar:

Ropa actual: vaqueros, camisetas, escotes o prendas no tradicionales.

Accesorios modernos: relojes, pulseras, gafas de sol, etc.

Calzado deportivo.

Punto Violeta en la Romería de Tegueste

El Ayuntamiento instalará un Punto Violeta en la calle Casino, destinado a la información y acompañamiento frente a situaciones de acoso o agresiones sexistas.

Estará operativo desde las 15.00 horas del domingo 26 de abril hasta la 01.00 del lunes 27 de abril.