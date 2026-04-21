El Cabildo de Tenerife celebra 'Ponos Fest 2026' para conectar a jóvenes con empresas y abrirles la puerta al empleo

Tenerife volverá a poner el foco en el empleo juvenil con una nueva edición de 'Ponos Fest'. Este encuentro está promovido por el Cabildo de Tenerife para conectar a jóvenes con empresas y favorecer su inserción laboral. La cita se celebrará el martes, 28 de abril, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, entre las 10.00 y las 15.30 horas.

El evento alcanza ya su quinta edición y se consolida como uno de los espacios impulsados en la isla para acercar a quienes buscan su primera oportunidad laboral a compañías interesadas en captar talento joven.

Una jornada para buscar trabajo, hacer contactos y conocer empresas

La propuesta está pensada para jóvenes de 16 a 34 años y combinará entrevistas con empresas, zona de networking, charlas y una mesa redonda con un formato poco habitual: serán los propios jóvenes quienes hagan las preguntas.

Durante la jornada participarán empresas de cinco grandes sectores: salud y cuidados, educación, comunicación, audiovisual y creatividad, servicios y comercio y alimentación.

Uno de los puntos fuertes del encuentro será precisamente el contacto directo entre asistentes y empresas, en un entorno diseñado para facilitar tanto el intercambio de información como la posibilidad de abrir puertas laborales reales.

El evento llega con una novedad digital

Como una de las principales novedades de esta edición, 'Ponos Fest 2026' contará con una herramienta digital llamada 'Tu Buzón de Empleo - Ponos', accesible a través de un código QR.

Gracias a este sistema, las personas que estén buscando trabajo podrán subir su currículum a una plataforma, elegir el sector que más les interesa y facilitar así que las empresas participantes puedan contactar con ellas después del evento.

La idea es que la conexión entre jóvenes y compañías no termine cuando cierre la jornada, sino que pueda mantenerse también después.

Charlas sobre empleabilidad y crecimiento profesional

El encuentro incluirá además varias ponencias dirigidas a mejorar la preparación de quienes buscan empleo. Entre los participantes figuran el psicólogo y coach Pascual Benet, que hablará sobre empleabilidad juvenil en un mercado laboral cambiante, y Fernando Rojas-Flores, fundador y CEO de Nanwel Corporation, que ofrecerá una charla centrada en el progreso profesional de los jóvenes.

A esto se sumará la mesa inversa '5 claves del talento joven', en la que participará, entre otros, Michael Bharwany, gerente de tiendas Adidas de Tenerife y Lanzarote.

Más de 8.000 jóvenes atendidos desde 2021

Ponos Fest forma parte del Proyecto Ponos, el programa de orientación e inserción laboral para jóvenes de Tenerife impulsado por el área de Juventud y Formación del Cabildo y coordinado con la Fundación General de la Universidad de La Laguna.

Desde su puesta en marcha en 2021, el proyecto ha atendido a más de 8.000 jóvenes. Además, 1.183 personas han realizado una beca formativa remunerada gracias a la colaboración de 1.182 empresas.

El programa incluye diferentes líneas de trabajo, desde itinerarios generales de inserción hasta modalidades específicas como Ponos Emprende, Ponos Monda y Ponos Arte.

Presencia en varios municipios de la isla

El proyecto trabaja en distintos puntos de Tenerife y mantiene actividad en municipios como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria, Santa Úrsula, Arona, Guía de Isora y Los Realejos.

Además, las personas participantes pueden acceder a acompañamiento psicológico gratuito gracias a un acuerdo con la Asociación Canaria de Psicología, un recurso con el que también se busca reforzar la confianza y la preparación personal de los jóvenes en su acceso al mercado laboral.

Cómo inscribirse

La inscripción para asistir a Ponos Fest 2026 está abierta para jóvenes de entre 16 y 34 años a través de la web del programa.