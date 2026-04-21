Arde Bogotá salda su deuda con el público tinerfeño: actuará en la isla el 1 de agosto

Tenerife se prepara para vivir el próximo 1 de agosto una de las citas musicales más esperadas de los últimos años. Arde Bogotá actuará en la isla en su único concierto anunciado en España en 2026, un evento que tiene un significado especial tanto para la banda como para su público. Se trata de una fecha muy esperada tras la cancelación del concierto previsto en 2023, suspendido debido al incendio que afectó a Tenerife y que marcó profundamente a la isla y a su comunidad. Hoy, esa deuda emocional con el público ya tiene fecha. Y promete ser una noche cargada de intensidad, celebración y reencuentro.

La banda cartagenera se ha consolidado como uno de los nombres imprescindibles del panorama musical actual, liderando una nueva generación de rock en español que conecta con miles de personas en cada directo. Su energía sobre el escenario, su capacidad para emocionar y su repertorio lleno de himnos generacionales convierten cada concierto en una experiencia colectiva difícil de olvidar.

Cartel del evento. / E. D.

El concierto tendrá lugar en el Estadio Francisco Peraza 'La Manzanilla' de La Laguna, un recinto preparado para acoger una noche histórica en la agenda cultural de la isla. Será una oportunidad única para vivir el directo de Arde Bogotá en un contexto muy especial, en una fecha que trasciende lo musical y se convierte en un gesto de regreso y compromiso.

Iniciativa ecológica

Además, la banda prepara una iniciativa de carácter ecológico vinculada a la isla, cuyos detalles se anunciarán próximamente. Un proyecto que refuerza el vínculo con el territorio y con la comunidad, y que añade un componente de responsabilidad y sensibilidad a este esperado encuentro.

Una noche para cantar, reencontrarse y celebrar. Una noche para que Tenerife vuelva a arder, pero esta vez de emoción.