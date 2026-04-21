La Aemet prevé lluvias este martes en Tenerife, aunque seguirá la calima

La lluvia volverá este martes a Tenerife, aunque la calima no desaparecerá del todo. Así lo explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso en el norte y sureste.

Las lluvias serán ocasionales, débiles o localmente moderadas, y más probables a primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas máximas estarán con pocos cambios, aunque se dará un descenso moderado en el sureste, mientras que las mínimas seguirán sin cambios en zonas bajas y en ligero descenso en zonas altas.

El viento, por su parte, soplará del noroeste flojo a moderado, con intervalos de fuerte durante la madrugada en el litoral suroeste y zonas altas del noreste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte, girando a noreste por la tarde. En las cumbres centrales, de oeste moderado.

Previsión general

En el conjunto del archipiélago, la Aemet prevé intervalos nubosos en general, predominando el cielo nuboso en el norte de las islas montañosas, así como en zonas de interior y vertientes este de dichas islas por la tarde.

Probables lluvias ocasionales en las islas de mayor relieve, débiles o localmente moderadas, siendo poco probables en Lanzarote y Fuerteventura.

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, que será moderado en las máximas de las islas occidentales y sureste de Tenerife. Viento de oeste a noroeste flojo a moderado, girando por la tarde a norte en la provincia oriental y a noreste en la occidental.