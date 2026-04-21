La Aemet advierte: lluvias moderadas y temperaturas en descenso este miércoles en Tenerife
Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 21 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 22 de abril, una jornada más fresca en Tenerife y con lluvias que podrán ser moderadas en algunos puntos.
En concreto, la predicción indica que las cumbres centrales estarán despejadas, salvo algunos intervalos de nubes altas. En el resto de zonas, los cielos estarán predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales.
Las temperaturas máximas sufrirán un ligero o moderado descenso en el norte y noreste de la isla, con termómetros que oscilarán entre los 18 y 21 grados.
El viento soplará flojo del noreste, predominando el régimen de brisas durante las horas centrales. En cumbres centrales, suroeste moderado.
Previsión general
En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, en Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada durante la madrugada, abriendo amplios claros durante la tarde.
En el resto de islas, cielos predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo del norte, girando a suroeste en medianías y zonas altas.
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