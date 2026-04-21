Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeAniversario de la muerte del papa FranciscoDetenido por agresión sexual en TenerifeMuelle florante chinoMenores migrantesCD Tenerife
instagramlinkedin

La Aemet advierte: lluvias moderadas y temperaturas en descenso este miércoles en Tenerife

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 21 grados

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 22 de abril, una jornada más fresca en Tenerife y con lluvias que podrán ser moderadas en algunos puntos.

En concreto, la predicción indica que las cumbres centrales estarán despejadas, salvo algunos intervalos de nubes altas. En el resto de zonas, los cielos estarán predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales.

Las temperaturas máximas sufrirán un ligero o moderado descenso en el norte y noreste de la isla, con termómetros que oscilarán entre los 18 y 21 grados.

El viento soplará flojo del noreste, predominando el régimen de brisas durante las horas centrales. En cumbres centrales, suroeste moderado.

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, en Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada durante la madrugada, abriendo amplios claros durante la tarde.

Noticias relacionadas y más

En el resto de islas, cielos predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo del norte, girando a suroeste en medianías y zonas altas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La visita del papa León XIV a Tenerife el 12 de junio obliga a cerrar la autopista del Norte en horas puntas
  2. Vecinos retienen y golpean a un menor en Tenerife por robar una caja registradora
  3. Tenerife convierte al Pijaral en el quinto sendero con una ecotasa para el acceso
  4. Santa Cruz de Tenerife aprueba de forma inicial el plan que la hará más verde y «bella»
  5. Otilia, Juana y Ramón, las personas fallecidas en el incendio en Tenerife
  6. El plan de reforma de la avenida de La Trinidad, en La Laguna, se retrasa por el carácter privado de sus soportales
  7. La Policía Nacional detiene en Tenerife a un peligroso fugitivo reclamado por Polonia con una pena de 485 años de prisión
  8. Lo que dicen las matemáticas: un 11% de opciones de que el CD Tenerife ascienda este sábado

La Aemet advierte: lluvias moderadas y temperaturas en descenso este miércoles en Tenerife

La Aemet advierte: lluvias moderadas y temperaturas en descenso este miércoles en Tenerife

ULL y Metrotenerife desarrollan un sistema de IA para mejorar la seguridad del tranvía

ULL y Metrotenerife desarrollan un sistema de IA para mejorar la seguridad del tranvía

La visita del papa León XIV pone a Tenerife en prealerta por evento multitudinario

La visita del papa León XIV pone a Tenerife en prealerta por evento multitudinario

La venezolana Patricia Ortega termina 'Golpes a mi puerta', rodada en Tenerife

La venezolana Patricia Ortega termina 'Golpes a mi puerta', rodada en Tenerife

A juicio por una agresión física a una enfermera en una guardia de Nochevieja en Tacoronte

A juicio por una agresión física a una enfermera en una guardia de Nochevieja en Tacoronte

La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería

La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería

Muere una cuarta víctima por el incendio del edificio de Los Realejos

Muere una cuarta víctima por el incendio del edificio de Los Realejos

Arde Bogotá salda su deuda con el público tinerfeño: actuará en la isla el 1 de agosto

Arde Bogotá salda su deuda con el público tinerfeño: actuará en la isla el 1 de agosto
Tracking Pixel Contents