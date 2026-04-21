Casi 13.000 voluntarios, esenciales en la conservación del entorno

Cada vez más voluntarios para conservar el territorio. La Memoria de Actividades 2025 de la Oficina insular de la Participación y el Voluntariado Ambientales (Opvam) certifica un «salto cualitativo de la Isla en materia de implicación ciudadana y acción climática», con 12.976 personas movilizadas en iniciativas en torno a la sensibilización y mejora del territorio.

El Cabildo de Tenerife indica que la actividad de la Oficina enmarcada en el Plan de Acción de Participación y Voluntariado Ambiental de Tenerife 2022-2026 ha permitido coordinar durante el último año 58 proyectos y 428 actuaciones en toda la Isla, con la participación de 216 entidades y la atención de 733 consultas ciudadanas, consolidando a la Oficina como un instrumento estratégico de conexión entre la administración y la sociedad.

Uno de los hitos del ejercicio fue el incremento de la implicación del sector privado. Un total de 27 empresas se han sumado a las iniciativas impulsadas por la Oficina, desarrollando acciones de voluntariado corporativo que han movilizado a más de un millar de trabajadores y trabajadoras. Para la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, este dato «demuestra que la sostenibilidad también es una prioridad para el tejido económico de la Isla y que la responsabilidad social corporativa se está consolidando como una herramienta clave para transformar nuestro territorio».

En el ámbito de la conservación, la memoria recoge proyectos de gran impacto, como la campaña de rescate de la pardela cenicienta, que ha permitido recuperar 2.635 ejemplares con una tasa de éxito del 96% en su liberación, gracias a un amplio operativo de coordinación entre instituciones y voluntariado. A estas actuaciones se suman las campañas de reforestación, el control de especies exóticas invasoras y los proyectos de custodia del territorio en espacios de alto valor ecológico de la Isla.

Pérez incidió también en la importancia de la planificación, indicando que «el trabajo desarrollado responde a una hoja de ruta clara, alineada con el Plan de Acción 2022-2026, que nos permite avanzar de forma estructurada en ámbitos tan importantes como la biodiversidad, el litoral o la adaptación al cambio climático». Especial relevancia ha tenido también la acción desarrollada en el litoral, con iniciativas como la campaña ‘Reconéctate con la Marea’, que logró movilizar a más de 1.000 personas en una intervención simultánea en 26 municipios.

Estos datos «confirman que Tenerife está dando un paso decisivo hacia un modelo en el que la ciudadanía no solo es consciente del reto ambiental, sino que forma parte activa de la solución». En este sentido, añadió que «la sostenibilidad en Tenerife ya no es un objetivo institucional, es un compromiso colectivo que se construye desde el territorio, desde los municipios y desde la implicación directa de miles de personas».

Estos datos «confirman que Tenerife está dando un paso decisivo hacia un modelo en el que la ciudadanía no solo es consciente del reto ambiental, sino que forma parte activa de la solución». En este sentido, añadió que «la sostenibilidad en Tenerife ya no es un objetivo institucional; es un compromiso colectivo que se construye desde el territorio, desde los municipios y desde la implicación directa de miles de personas».

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Pérez incidió también en la importancia de la planificación, e indicó que «el trabajo desarrollado responde a una hoja de ruta clara, alineada con el Plan de Acción 2022-2026, que nos permite avanzar de forma estructurada en ámbitos tan importantes como la biodiversidad, el litoral o la adaptación al cambio climático». Blanca Pérez concluyó destacando que «el reto ahora es seguir creciendo, consolidar este modelo y garantizar que Tenerife continúe siendo un referente en participación ambiental, sostenibilidad y compromiso ciudadano».