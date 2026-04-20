Las lluvias vuelven a Tenerife desde este martes con una bajada de temperaturas

Las lluvias vuelven a Tenerife y lo harán a partir de este martes acompañadas de una bajada de las temperaturas. Después de un fin de semana marcado por temperaturas muy altas para esta época del año -se han llegado a superar los 30 grados en Frontera, el aeropuerto Tenerife Sur, Puerto de la Cruz o en La Aldea de San Nicolás-, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta ahora a un cambio de tiempo en Tenerife y en Canarias.

Según la predicción de la Aemet, se esperan intervalos nubosos, cielos cubiertos en distintos puntos de las islas y la posibilidad de que se registren precipitaciones, sobre todo en Tenerife y en el resto de islas de mayor relieve. A este cambio en el tiempo, que está previsto que comience el martes y dure hasta el jueves, hay que sumar el descenso de las temperaturas máximas que será más acusado en Tenerife.

¿Qué tiempo hará este martes en Canarias?

La Aemet prevé para este martes intervalos nubosos en general en Canarias. Esa nubosidad será más abundante en el interior y el este de las islas montañosas durante la tarde. Además, no se descartan lluvias débiles ocasionales, más probables a últimas horas del día.

Junto a la vuelta de las precipitaciones, el pronóstico apunta a temperaturas sin grandes cambios o en ligero descenso, aunque la bajada será más acusada en las máximas de Tenerife y de las islas orientales. En cuanto a las capitales, la previsión sitúa a Santa Cruz de Tenerife entre los 17 y los 23 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria los valores se moverán entre los 18 y los 22 grados.

¿Cuándo bajarán las temperaturas en Tenerife?

La previsión para el miércoles mantiene una situación parecida a la del día anterior. La Aemet espera cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con lluvias débiles ocasionales, mientras que en el resto de Canarias dominará un ambiente poco nuboso.

Con el paso de las horas, el tiempo tenderá a cambiar en algunas zonas. Por la tarde se esperan intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, y también un aumento de la nubosidad en el sur de las islas montañosas, donde incluso podría darse algún chubasco aislado. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, y el viento será flojo del norte, girando a suroeste en medianías y zonas altas.

Ese cambio se reflejará también en los termómetros. En Santa Cruz de Tenerife, la previsión apunta a una jornada con temperaturas de entre 17 y 20 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se moverán entre los 17 y los 21 grados.

Uno de los aspectos más destacados del próximo miércoles será el descenso térmico se dejará notar de forma más acusada en Tenerife. La previsión refleja una caída de la máxima desde los 30 grados que registrados el domingo hasta los 20 grados que se espera que marquen los termómetros este miércoles.

La Aemet prevé que el jueves siga lloviendo en Canarias

En Lanzarote y Fuerteventura habrá este jueves intervalos nubosos, con baja probabilidad de alguna lluvia débil. En el norte de las islas montañosas seguirá el tiempo nuboso, con lluvias débiles ocasionales, mientras que en el resto predominará el cielo poco nuboso en la primera parte del día.

Ya por la tarde, la Aemet prevé que aumente la nubosidad en el sur de las islas montañosas, donde podría repetirse algún chubasco aislado. Las temperaturas tendrán pocos cambios o registrarán un ligero descenso de las máximas. El viento seguirá siendo flojo del norte, aunque volverá a girar a suroeste en medianías y zonas altas.

En las dos capitales canarias, la previsión sitúa las temperaturas en 17 y 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria y en 17 y 21 grados en Santa Cruz de Tenerife.