El IES Adeje, primero de Canarias que tendrá una marquesina con placas fotovoltaicas

La Consejería de Educación ha sacado a licitación la construcción de una marquesina fotovoltaica en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Adeje, una actuación pionera en el archipiélago que permitirá generar energía renovable y nuevos espacios de sombra para el alumnado.

El proyecto, impulsado por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, introduce una solución técnica inédita en Canarias: el propio techado de la cancha deportiva estará compuesto por módulos fotovoltaicos diseñados específicamente para cumplir funciones estructurales.

De esta manera, las placas solares actúan directamente como cubierta, sin necesidad de una estructura adicional sobre la que instalarlas, lo cual permite optimizar el espacio, mejorar la eficiencia de la instalación y aprovechar al máximo los recursos disponibles en el centro educativo.

Centro pionero

En España solo existe un ejemplo similar en las Islas Baleares, apunta la Consejería de Educación en el comunicado.

El director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván Carro, avanza que si los resultados que arroja esta nueva infraestructura son positivos, la idea es poder extender este modelo a otros centros del archipiélago.

La intervención en el IES Adeje contempla, además, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Financiación

El proyecto, que se ejecutará con financiación procedente de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), se enmarca en la estrategia de Educación de mejorar las condiciones de habitabilidad de los centros y adaptarlos a los efectos del cambio climático, con especial atención a la creación de zonas de sombra.

La Consejería ha desarrollado una actuación global en 329 centros educativos, de las cuales algunas están ya finalizadas y otras en fase de ejecución, para generar espacios de sombra, con una inversión superior a los 14 millones de euros, dentro de un plan más amplio de adaptación a las altas temperaturas que supera los 30 millones.

Estas medidas incluyen, entre otras acciones, la instalación de módulos fotovoltaicos en centros educativos y el impulso de soluciones constructivas sostenibles que contribuyan a mejorar el confort térmico.