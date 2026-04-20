Fuera de servicio un nuevo radar de tramo en Tenerife tras sufrir actos vandálicos

Uno de los nuevos dispositivos de control de velocidad instalados recientemente en Tenerife ha quedado fuera de servicio tras sufrir actos vandálicos en la carretera TF-24, a la altura del punto kilométrico 4, en la conocida Carretera de La Esperanza.

El radar afectado formaba parte del nuevo sistema de vigilancia del tráfico colocado entre La Laguna y La Esperanza, un tramo muy transitado de la isla. El medidor había sido instalado el 15 de enero de 2026, por lo que llevaba poco tiempo en funcionamiento y se encontraba entre los equipos más recientes incorporados en la red viaria tinerfeña.

¿Qué tipo de radar era?

No se trata de un radar fijo convencional que sanciona la velocidad en un punto exacto. En este caso, el sistema instalado en la TF-24 era un medidor de tramo, una tecnología que calcula la velocidad media de cada vehículo entre dos puntos.

Para hacerlo, utiliza cámaras que registran la matrícula y la hora de paso al inicio y al final del recorrido controlado. Con esos datos, el sistema determina si el conductor ha superado la velocidad permitida.

¿Qué multas puede implicar un radar de tramo en una vía de 50 km/h?

En este tipo de vías, los excesos de velocidad pueden ser sancionados tras aplicar el margen de error legal. En los medidores de tramo de menos de 100 km/h, ese margen es de 3 km/h.

Eso significa que, por ejemplo, si el sistema registra una velocidad de 59 km/h, la velocidad sancionable se tramitaría como 56 km/h.