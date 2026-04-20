La firma que redefine el lujo residencial en Canarias

Cuando se habla de arquitectura residencial de lujo en Canarias, el nombre de Leonardo Omar Arquitectos aparece con frecuencia en proyectos vinculados a promotores e inversores que buscan calidad técnica, diseño y experiencia en el desarrollo de villas y complejos residenciales.

Con sede en el sur de Tenerife, uno de los enclaves residenciales más demandados de Europa, el estudio ha consolidado una reputación sólida a base de proyectos cuidadosamente ejecutados, villa tras villa y detalle tras detalle.

Su especialidad abarca tanto las villas de alta gama como los hoteles de lujo, tipologías que comparten un mismo nivel de exigencia: grandes espacios que deben ser, a la vez, estéticamente sobresalientes, plenamente habitables, eficientes y en sintonía con entornos naturales privilegiados. Leonardo Omar Arquitectos se ha consolidado en el diseño y la ejecución integral de este tipo de proyectos en enclaves residenciales y turísticos exclusivos, donde la arquitectura ha de responder a elevadas demandas tanto estéticas como técnicas y funcionales. Esta vocación, más allá de lo conceptual, se materializa en obras concretas que ya forman parte del paisaje arquitectónico más distinguido de las islas.

Lo que distingue a Leonardo Omar Arquitectos de otros estudios no es únicamente la calidad estética de sus proyectos, sino su enfoque filosófico ante la práctica arquitectónica. El estudio trabaja sobre tres pilares: diseño funcional, rigor técnico y gestión integral del proyecto. Una triada que puede sonar convencional hasta que uno comprende lo que realmente implica en la práctica.

Una de sus máximas es la de acompañar al cliente desde la primera conversación hasta la entrega de llaves. También garantizar que la idea inicial no se diluya en la burocracia del proyecto técnico ni en los imprevistos de la obra. Y, por supuesto, controlar costes, plazos y calidad con una disciplina que en el sector de la construcción de lujo resulta tan escasa como necesaria.

Leonardo Omar Arquitectos / E. D.

Villas: proyectos únicos

Las villas del estudio se conciben como proyectos a medida, donde la personalización forma parte esencial del proceso de diseño. Cada cliente llega con un estilo de vida, unos gustos y unas necesidades diferentes, y cada proyecto se desarrolla para dar respuesta a esa singularidad mediante soluciones arquitectónicas contemporáneas, sistemas constructivos actualizados y un especial cuidado en los detalles y acabados.

En Leonardo Omar Arquitectos entienden el lujo como una combinación de calidad técnica, precisión constructiva y confort para el usuario final. Esta visión se refleja en todo el proceso: desde la coordinación entre arquitectura, ingeniería e interiorismo, hasta la selección de materiales por su durabilidad, eficiencia y valor estético.

La trayectoria del estudio se sustenta en una cartera de proyectos amplia y consolidada, que abarca tanto el ámbito hotelero como el residencial de alta gama. Entre sus trabajos más destacados se encuentra el Royal Hideaway Corales Resort, en Adeje, un hotel de cinco estrellas gran lujo que se ha convertido en uno de los referentes recientes del sector turístico en el sur de Tenerife.

El estudio ha desarrollado igualmente distintos complejos residenciales de alto nivel en enclaves estratégicos de la isla, reflejo de su experiencia en la creación de espacios habitacionales exclusivos, donde la calidad arquitectónica y la integración con el entorno son determinantes.

Asimismo, su actividad se extiende a proyectos de carácter diverso, como el edificio residencial Terrazas de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife; el complejo comercial El Madroñal, en Adeje; y varias promociones de villas de lujo en ubicaciones privilegiadas, entre ellas Costa Adeje y el entorno de Abama Golf, en Guía de Isora. A ello se suman numerosas viviendas unifamiliares en el sur de la isla, así como diversos proyectos internacionales actualmente en desarrollo.

Una actividad continuada que sitúa al estudio como uno de los equipos con mayor presencia en el desarrollo de proyectos residenciales y turísticos en Canarias, participando activamente en la evolución arquitectónica del territorio.