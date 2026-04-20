¿Quién era Elías Bacallado? El histórico alcalde de El Rosario que marcó la política de Tenerife durante más de dos décadas

La isla de Tenerife despidió a una de sus figuras históricas. Elías Bacallado Hernández, quien fuera alcalde de El Rosario durante más de 20 años y uno de los fundadores de Agrupación Tinerfeña de Independientes, falleció a los 93 años dejando una profunda huella en la política y la sociedad canaria.

El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial, con banderas a media asta, suspensión de actos públicos y un minuto de silencio como muestra de respeto a quien fue uno de los grandes protagonistas de la historia reciente del municipio.

Una vida entre la política, la empresa y el servicio público

Nacido en 1933 en La Esperanza, dentro del municipio de El Rosario, Bacallado emigró siendo joven a Venezuela, donde desarrolló su faceta empresarial antes de regresar a Tenerife para iniciar una larga trayectoria política.

Fue alcalde entre 1962 y 1983, primero durante la dictadura y posteriormente en democracia, siendo elegido en 1979 en las primeras elecciones municipales bajo la agrupación Independientes de El Rosario Unidos. Durante su mandato, se convirtió en una figura clave del desarrollo local, llegando a ser uno de los alcaldes más jóvenes de España en su época.

Además de su labor política, también tuvo un papel relevante en el ámbito de la comunicación, participando en la refundación en Tenerife del periódico Diario de Avisos en 1973.

Clave en el desarrollo de Santa Cruz y Tenerife

Uno de los hitos más destacados de su trayectoria fue la cesión en 1972 de parte del territorio de El Rosario a Santa Cruz de Tenerife, una decisión que permitió la expansión de la capital y la integración de miles de vecinos en el municipio chicharrero.

Este movimiento fue determinante para el crecimiento del actual distrito Suroeste y marcó un antes y un después en la configuración territorial de la ciudad. Por su contribución, Bacallado fue reconocido como concejal honorario de Santa Cruz, además de recibir la Medalla de Oro de la ciudad y dar nombre a una de sus calles.

Zona conocida como el Muelle de Añaza, en el litoral del Distrito Suroeste del municipio de Santa Cruz de Tenerife. / E. D.

Reacciones y despedida institucional

Las muestras de condolencia no se han hecho esperar. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que su fallecimiento supone la pérdida de “una figura clave de la historia política y social de Tenerife”. Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, subrayó su papel decisivo en el desarrollo de la capital, mientras que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, resaltó su legado político y su implicación en la fundación de ATI.

El actual alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, ha recordado su compromiso con el municipio, señalando que “dedicó toda una vida al servicio de su tierra”. El sepelio tendrá lugar este lunes 20 de abril a las 13:00 horas desde el velatorio municipal de La Esperanza hasta la iglesia de Nuestra Señora de La Esperanza, en un último adiós a una figura clave para entender la historia contemporánea de Tenerife.