La visita del papa León XIV a Tenerife el 12 de junio obliga a cerrar la autopista del Norte en horas puntas

La visita del papa León XIV a Tenerife, prevista para el viernes 12 de junio, obligará a realizar dos cortes que se prevén puntuales en la autopista del Norte: a primera hora de la mañana, sobre las 8:00 horas, cuando está prevista que se traslade desde Gran Canaria al Aeropuerto de Los Rodeos, y otro, después de las dos de la tarde, cuando el pontífice regresará del puerto de Santa Cruz para desde la terminar aérea regresar al Vaticano.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, presidió en Tenerife la tarde de este lunes 20 de abril una reunión con los representantes de todas las administraciones y cuerpos de seguridad para avanzar en los preparativos en materia de movilidad, un encuentro similar al que se desarrolló el pasado viernes en Las Palmas de Gran Canaria.

Pestana se mostró cauto a la hora de reiterar el consejo dirigido a los responsables de la Consejería de Educación, así como al resto de administraciones públicas para recomendar que el viernes 12 de junio las clases se impartan de forma telemática en Tenerife. Y precisó que ese consejo lo hacía más como portavoz de cuantos se reunieron para planificar el operativo de seguridad. "Es una opinión unánime", incidió, a sabienda de que él solo lo plantea y somete a la consideración de las autoridades responsables de llevar a término esa decisión.

Sobre el operativo de movilidad y a falta de un plan de comunicación que se prevé divulgar a final de mes, el delegado del Gobierno en Canarias precisó que, además de los cortes en la Autopista, que serán puntuales y que tendrán un afección para la población, también está previsto que se habilite un carril de seguridad que se reservará para guaguas de transporte público y servicios de emergencia para garantizar cualquier eventualidad dada la posibilidad de dos grandes centros sanitarios, caso de los hospitales universitarios de Canarias y de Nuestra Señora de La Candelaria a la Autopistal del Norte.

A preguntas de la prensa sobre dónde pernoctaría el papa en su estancia el Canarias, el vicario general de la Diócesis de Tenerife y coordinador de la visita del pontífice a Tenerife, Antonio Pérez Morales, recordó las palabras del prelado de la Diócesis de Canaria, José Mazuelo, que precisamente el viernes pasado aseguraba que haría noche en el Palacio Episcopal de Santa Ana, para trasladarse por la mañana del viernes 12 a Los Rodeos.

Posible afección en la autopista del Sur

La comisión encargada de diseñar el operativo de movilidad y transporte con motivo de la visita del papa también contempla un operativo que podría afectar al parque automovilístico que se traslade desde el Sur rumbo a la capital tinerfeña.

Este dispositivo se activaría si finalmente la comisión vaticana confirmar que el papa se traslada desde Gran Canaria a Tenerife por la mañana. ¿El motivo de ese plan?. Los meses de junio se caracterizan por la neblina y por ende la falta de visibilidad en el Aeropuerto de Los Rodeos, lo que, en caso de repetirse la mañana de la visita del papa a la Isla, podría provocar un posible desvío de su vuelo hasta el Reina Sofía, en el Sur de la Isla. El propio delegado de Gobierno, natural de La Palma, avaló con su propia experiencia las incidencias de este tipo que en primera persona que tenido que soportar en el pasado.

El consiguiente reajuste de horarios conllevaría la supresión de algunos de tres actos que ya se confirman, con la boca chica, en la diócesis de Tenerife: visita al centro de migrantes de Las Raíces, traslado a la plaza del Cristo para una reunión con mil agentes del tercer sector y migrantes, desde ahí traslado por la calle Viana hasta el Obispado, en la calle San Agustí, y desde ahí en comitiva de seguridad -coche blindado-, por la autopista del Norte hasta la avenida La Salle, en Santa Cruz, a la altura del colegio La Salle-San Ildefonso.

A partir de ahí, y eso ya está confirmado por la Santa Sede, después de recorrer las calles de La Salle, plazas Militar y de Weyler, calles Méndez Núlez, de El Pilar, plaza de España, Bravo Murillo y avenida marítima, misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife al mediodía. Tendrá una duración de noventa minutos, treinta para saludar a la feligresía y regreso, de nuevo en comitiva de seguridad, por el túnel de Tres de Mayo rumbo a la Autopista del Norte hasta Los Rodeos.

Las fuentes oficiales asistentes a la reunión que presidió el delegado del Gobierno también adivirtieron de la complijidad de que el papa llegue a Tenerife sobre las ocho de la mañana a Los Rodeos por la saturación del espacio aéreo que caracteriza todas las mañanas del viernes, por lo que confía en que la comisión vaticana estudie, al menos, la posibilidad de que pernocte en el Obispado Nivariense después de que finalice la eucaristía que celebrará el jueves 11 en el campo de fútbol de Gran Canaria.

Segunda visita de la comisión vaticana

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, reconoció que la visita del papa supone un acontecimiento histórico de primer mundial para Tenerife y explicó que se adoptarán todas las medidas posibles para que tenga las menores incidencias posibles en la población... "pero las habrá", por lo que hizo una llamada a la comprensión y a contextualizar la visita más allá de credos religiosos.

También deslizó que a final de mes se espera que el Vaticano haga oficial la agenda de la visita del papa a España al precisar que para esa fecha, cuando ya se conozca el recorrido, volverá la comisión de seguridad de la Santa Sede para verificar sobre el terreno el recorrido.

El vicario general y coordinador de la visita del papa a Tenerife, que disculpó la ausencia del obispo que se encontraba este lunes en el plenario de la Conferencia Episcopal, agradeció el esfuerzo de las administraciones y la colaboración de parroquias y grupos que se han sumado con entusiasmo a los preparativos a la vez que pidió disculpas por las molestias que se puedan causar. "Todo sea por la visita del papa; esto no tiene nada que ver ni con Carnaval, estamos hablando de otra cosa mucho más importante para la historia", dijo con orgullo el consejero insular de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga.