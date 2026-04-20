CCOO denuncia desde Tenerife falta de personal y formación en Correos Canarias ante la regularización de inmigrantes

El sindicato Comisiones Obreras en Canarias ha valorado como una medida “necesaria y positiva” la regularización de inmigrantes impulsada en España, pero ha denunciado graves carencias en su aplicación dentro de Correos, especialmente por la falta de personal y formación.

Pedro Segura, secretario del centro postal de CCOO en Canarias, ha asegurado que aunque la participación de Correos en este proceso es adecuada por su capacidad para vertebrar el territorio, la forma en la que se ha implementado está generando problemas operativos.

Falta de refuerzos y formación en oficinas de Correos

Desde el sindicato critican que la empresa pública no ha reforzado las plantillas como requería un proceso de esta magnitud. “No se ha dado la formación necesaria en tiempo al personal para poder realizar esta gestión”, explicó Segura, quien subrayó que la organización conoció los detalles del procedimiento apenas días antes en una reunión celebrada en Madrid.

Además, CCOO considera que la implantación ha sido insuficiente en el archipiélago, donde solo 24 oficinas han sido habilitadas para tramitar este proceso, lo que consideran claramente limitado para la demanda prevista.

Críticas a la gestión del proceso de regularización

El sindicato sostiene que la combinación de escasos recursos humanos y formación “a medio camino” está dificultando la correcta atención a los usuarios. “No se ha gestionado bien en Correos”, afirmó Segura de forma contundente.

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Pese a estas críticas, desde CCOO reiteran su apoyo a la medida de regularización por su impacto social, aunque insisten en la necesidad de mejorar la organización, ampliar oficinas y reforzar personal para garantizar un servicio eficaz en Canarias.