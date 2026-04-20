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La Aemet prevé que Tenerife deje atrás el calor del fin de semana: bajan las temperaturas y se retira la calima

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica un descenso de las temperaturas, además de cielos nubosos en las zonas bajas y viento moderado del oeste

La calima 'inunda' Masca

La calima 'inunda' Masca

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La calima 'inunda' Masca / Arturo Jiménez

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Después de un fin de semana marcado por el calor y la calima, Tenerife comienza la semana con un cambio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes un descenso generalizado de las temperaturas, acompañado de la retirada progresiva de la calima en altura.

La jornada comienza con cielos nubosos en zonas bajas de la isla, aunque se abrirán amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto del territorio predominará el tiempo poco nuboso, dejando atrás la sensación de ambiente cargado de días anteriores.

El cambio más notable será el término. Las temperaturas experimentarán un descenso entre ligero y moderado, que podrá ser localmente notable en las máximas de las zonas bajas. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 18 y los 22 grados, valores más acordes a esta época del año tras varios días de intenso calor.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Soplará de componente oeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste de Tenerife. Además, no se descartan rachas muy fuertes de suroeste durante la madrugada en Las Cañadas del Teide, donde las condiciones podrían ser más adversas a primeras horas.

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En el mar, continuará la marejada con mar de fondo del noroeste, en un contexto en el que, aunque el calor remite, el ambiente seguirá siendo relativamente cálido para la época al menos hasta este martes.

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